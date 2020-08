A causa del suo business, Autogrill è un titolo azionario che potrebbe soffrire molto nel caso la seconda onda del Covid-19 dovesse esplodere in autunno. I ricavi dell’azienda, infatti, sono direttamente proporzionali agli spostamenti delle persone, siano essi per piacere o per lavoro. Si capisce, quindi, il perché Autogrill potrebbe essere fortemente penalizzata da una recrudescenza della pandemia.

Ad esempio, nel primo semestre 2020 negli USA il traffico è sceso del 16%, mentre in Europa e America Latina l’impatto negativo è stato del 40%. Gli analisti stimano che, partendo da questa situazione, ci vorranno circa 3 anni per tornare ai livelli pre-pandemia.

La situazione è molto complessa e, quindi, Autogrill è un titolo azionario che potrebbe soffrire molto nel caso la seconda onda del Covid-19 dovesse esplodere in autunno .

Intanto il titolo gode della fiducia degli analisti che hanno un giudizio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 37%.

Dove è diretta Autogrill secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Autogrill ( MIL:AGL) ) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 4,362€ in ribasso dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

La seduta del 28 agosto potrebbe avere un impatto molto negativo nel breve periodo. Per la seconda volta, infatti, è fallito il tentativo delle quotazioni di rompere al rialzo la forte resistenza in area 4,3984€ (I° obiettivo di prezzo). Le quotazioni, quindi, potrebbero scendere almeno fino in area 4,1388€.

La ripresa del rialzo si avrebbe con una chiusura giornaliera, confermata in quelle successive, superiore a 4,3984€.

Lo scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile. Al momento l’unica notizia positiva per i rialzisti è la tenuta sul time frame settimanale di area 4,1246€. Qualora questo livello dovesse cedere in chiusura di settimana si aprirebbero le porte a una discesa fino in area 3€.

Qualora poi anche questo livello dovesse cedere nel lungo periodo (time frame mensile) le quotazioni potrebbero scendere giù fino in area 0,5€. Questo scenario, però, è poco probabile, mentre potrebbe essere più realistico quello che vede un’estensione al ribasso fino in area 2,5€.

