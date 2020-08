A Piazza Affari c’è un titolo azionario che potrebbe salire del 50% ma anche scendere del 20%: monitorare con attenzione i livelli chiave è di fondamentale importanza per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

Intanto secondo le raccomandazioni degli analisti, il titolo azionario è sottovalutato del 10% con una raccomandazione media Outperform.

Secondo l’analisi dei fondamentali, invece, Interpump risulta essere sopravvalutato. Questa evidente discrasia si evince anche dall’analisi grafica, in quanto siamo in presenza di un titolo azionario che potrebbe salire del 50% ma anche scendere del 20%: monitorare con attenzione i livelli chiave.

I livelli chiave di Interpump secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 30 luglio a quota 27,28€ in ribasso del 1,66%,rispetto alla seduta precedente.

Analizzando i time frame giornaliero, settimanale e mensile notiamo subito che qualcosa si sta deteriorando nel quadro grafico del titolo.

Sul giornaliero, infatti, la proiezione in corso è ribassista e potrebbe raggiungere il suo I° obiettivo di prezzo in area 26,423€. La rottura, poi, di questo livello farebbe scendere ancora di più le quotazioni verso area 24,3€. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 22,182€.

Cosa fare nel medio/lungo periodo?

Sul settimanale il livello chiave passa per 27,397€. Sono mesi ormai che le quotazioni oscillano intorno a questo livello senza riuscire a prendere una direzione precisa. Solo un deciso break con conseguente allontanamento da questo livello farebbe capire la direzione per il medio termine. Qualora si dovesse partire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzista di circa il 50%. Al ribasso, invece, le quotazioni andrebbero a puntare i minimi di marzo con un potenziale ribasso del 20% dai livelli attuali.

Sul mensile la tendenza è rialzista, ma con lui potremmo trovarci con il terzo mese consecutivo che non riesce a rompere la resistenza in area 27,415€ (I° obiettivo di prezzo). Aumenterebbero, quindi, le probabilità di una discesa delle quotazioni. Anche su questo time frame abbiamo un potenziale rialzista del 50% e uno ribassista del 20%.

Prestare, quindi, molta attenzione a prendere posizione.

