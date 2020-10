Agatos è un titolo azionario che potrebbe rimbalzare nel breve, ma impostato al ribasso nel medio/lungo periodo . È questo il responso dell’analisi grafica e previsionale supportato dai fondamentali del titolo.

Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Per cui non ci sono margini di apprezzamento nel lungo periodo. L’unica possibilità per chi punta al rialzo è sfruttare eventuali rimbalzi.

Un titolo azionario che potrebbe rimbalzare nel breve, ma impostato al ribasso nel medio/lungo periodo: la parola all’analisi grafica e previsionale

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a quota 0,908 euro in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Il supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 0,8957 euro sta resistendo ormai da due sedute alle pressioni ribassiste. Si stanno creando, quindi, le condizioni per un rimbalzo. L’unico ostacolo al momento è costituito dalla resistenza dinamica (linea obliqua) mostrata in figura. C’è, però, un aspetto da non sottovalutare. Come si vede dalla barre a sinistra sul grafico, anche se il supporto ha resistito il volume delle posizioni ribassiste è sempre dominante.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile e non si intravedono segnali di ripresa. Possibili punti di ingresso sono quelli in corrispondenza degli obiettivi di prezzo indicati in figura. L’importante è applicare lo stop nel caso di una chiusura di time frame inferiore al livello stesso.

