Dopo l’exploit seguito a due importanti accordi internazionali, Gismondi 1754 è un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore, ma molto dipenderà dalla settimana in corso.

Prima di discutere le potenzialità del titolo, però, c’è un aspetto fondamentale che non va assolutamente trascurato quando si pianifica un investimento su questo titolo azionario.

La sua capitalizzazione è di poco Inferiore ai dieci milioni di euro e mediamente (ultimi tre mesi) viene scambiato un controvalore giornaliero inferiore ai 10.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare grosse variazioni di prezzo. Si comprendere, quindi, come la prudenza debba essere la stella guida quando si investe su questo titolo.

Un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore, ma molto dipenderà dalla settimana in corso: le indicazioni dell’analisi grafica

Gismondi 1754 (MIL:GIS) ha chiuso la seduta dell’8 dicembre a quota 2,345 euro in rialzo dell’1,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso su Gismondi 1754 è rialzista, ma le quotazioni sono alle prese con l’importantissima resistenza in area 2,47 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione rialzista fino all’obiettivo successivo in area 3,22 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista si trova in area 4 euro. Da notare che il rialzo in corso è sostenuto sia da un segnale del BottomHunter che da quello dello Swing Indicator.

Nel caso di difficoltà nella rottura della resistenza, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 2,19 euro. Solo chiusure settimanali inferiori a 2,005 euro, però, metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

Il rialzo di lungo periodo ha una forte resistenza in area 2,65 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi successivi che hanno un potenziale rialzista di circa il 100% rispetto ai livelli attuali. Chiaramente il primo step di questo scenario presuppone la rottura della resistenza indicata. Da notare che lo Swing Indicator è saldamente rialzista.

Solo chiusure mensili inferiori a 2,075 euro metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

