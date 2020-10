Secondo l’analisi grafica e i fondamentali, c’è un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il proprio valore se riesce a superare un ostacolo storico. Si tratta di Comer Industries.

Secondo i fondamentali il titolo è sottovalutato di poco più del 40% quando si confronta il suo fair value con le attuali quotazioni. Analogo risultato si ottiene quando si utilizza il rapporto prezzo utile per stimare la valutazione di Comer Industries.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Un altro punto forte del titolo è la sua situazione finanziaria. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità, sia nel breve che nel lungo periodo, è superiore a 1, per cui non ci sono problemi dal punto di vista della solidità finanziaria. A titolo di cronaca ricordiamo che al 30 giugno 2020 il debito di Comer Industries era sceso a 18,8 milioni di euro in netto ribasso rispetto ai 53,2 milioni di euro del 30 giugno 2019.

Un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il proprio valore se riesce a superare un ostacolo storico: le indicazioni dell’analisi grafica

Comer Industries (MIL:COM ) ha chiuso la seduta del 23 ottobre a quota 9,95 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista, ma da ormai molti mesi sta incontrando un ostacolo insormontabile in area 10,2 euro.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista che ha come massima estensione rialzista area 13,8 euro. Per cui il potenziale guadagno è di circa il 50%.

Il rialzo, invece, verrebbe completamente accantonato nel caso in cui le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 9,14 euro. In questo caso dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti che si troverebbero sicuramente sotto i minimi di marzo.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento