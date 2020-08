Un titolo azionario che potrebbe guadagnare oltre il 400%: quando comprare e quali rischi si corrono devono essere le prime domande da porsi quando si inizia un investimento dal potenziale così enorme.

Si corre il rischio, infatti, di essere accecati dalle potenzialità del titolo e si rischia o di sbagliare il timing di ingresso oppure di lasciar correre le perdite, tanto il titolo vale molto e prima o poi recupera. Niente di più sbagliato. Quando si investe in Borsa bisogna sempre sapere a che prezzo entrare e a che prezzo uscire.

Solo in questo modo si possono evitare mega perdite che possono vanificare anni di guadagni.

Nel caso specifico Isagro e un titolo azionario che potrebbe guadagnare oltre il 400%: quando comprare e quali rischi si corrono sono gli obiettivi di questo articolo.

Prima, però, riportiamo il giudizio dell’unico analista che copre Isagro. La raccomandazioni è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Isagro

Isagro (MIL:ISG) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 0,904€ in rialzo dell’1,35% rispetto alla seduta precedente.

Che il titolo possa essere vicino a un punto di svolta importante si capisce immediatamente andando a guardare i grafici dal giornaliero al mensile.

Sul giornaliero e settimanale, infatti, la tendenza in corso è rialzista. Sul mensile, invece, è vero che la tendenza in corso è ribassista, ma ha raggiunto il suo III° obiettivo di prezzo in area 0,9382€. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un’inversione rialzista di lungo periodo. In questo caso il I° obiettivo di prezzo si trova in area 2€ per un potenziale rialzo di oltre il 100%. Il massimo potenziale rialzista, invece, si trova in area 4,9€ e sarebbe quantificabile in un +400% circa dai livelli attuali.

Da notare che sia sul settimanale che sul mensile il BottomHunter ha dato un segnale di minimo formato

Conclusione

Le premesse per un mega gain ci sono tutte. Tuttavia sarebbe meglio attendere chiusure giornaliere superiori a 0,922€. Tutte le posizioni rialziste, invece, andrebbero chiuse nel caso di chiusure settimanali inferiori a 0,8622€.

Approfondimento

