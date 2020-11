Cellularline è un titolo azionario che potrebbe guadagnare il 20% nel breve periodo in conseguenza della sua attuale configurazione grafica.

Prima di questo, però, dobbiamo dire che i tre azionisti che coprono il titolo hanno un consenso medio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Questa sottovalutazione è confermata dall’analisi basata sui multipli di mercato. Ad esempio, Cellularline ha un PE di 11,9 che è molto inferiore al quello medio (21) del settore di riferimento. Inoltre anche l’analisi sul PEG e sul PB evidenziano un titolo molto sottovalutato. Inoltre il rapporto tra il valore dell’impresa e le vendite è pari a 1,18 per il periodo in corso. Pertanto, la società è sottovalutata.

Altri aspetti positivi del titolo sono il suo eccellente rendimento del dividendo (oltre il 7%) e le prospettive di crescita degli utili che sono stimate essere di oltre il 70% all’anno per il prossimo anno.

Un titolo azionario che potrebbe guadagnare il 20% nel breve periodo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Cellularline (MIL:CELL) ha chiuso la seduta del 25 novembre in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,24 euro.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico, sono ormai oltre 10 sedute che le quotazioni non riescono ad avere ragione dell’importantissima resistenza in area 4,25 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli altri obiettivi indicati in figura per un potenziale apprezzamento del 20% nel breve periodo.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 4,04 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 2,54 euro. Tuttavia va notato che le quotazioni non riescono ad allontanarsi da area 4,4 euro. Trattasi di un segnale positivo in quanto basterebbe una chiusura settimanale superiore a questo livello per far invertire al rialzo la tendenza in corso.

