Qual è un titolo azionario che potrebbe crescere di molto nel 2020? Ci sono titoli azionari che non seguono le sorti del paniere a cui appartengono ma vanno per una strada diversa. Le nostre previsioni per il 2021 sono per un anno particolare. Si dovrebbe salire fino alla prima decade di agosto per poi lasciare spazio ad almeno 18 mesi di vendite generalizzate sui listini azionari internazionali.

Quindi, ricordando che “per portare a casa” dei rendimenti costanti e superiori alla media si devono seguire delle regole dettate dallo studio delle serie storiche, oggi andremo a studiare un titolo azionario che ci sembra avere delle caratteristiche interessanti.

Ci riferiamo a Mailup, società che capitalizza in Borsa per circa 68 milioni e che opera nel settore del cloud marketing in diverse aree geografiche italiane e del Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo solo 2 giudizi) ritengono che il fair value sia in area 6,13. I nostri modelli, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, calcolano un prezzo obiettivo intorno ai 5,45.

Un titolo azionario che potrebbe crescere di molto nel 2020? Puntare su Mailup potrebbe essere una buona idea

I fondamentali della società non presentano squilibri e il business e i conti ci sembrano ben gestiti.

Cosa attendere dal punto di vista grafico?

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 gennaio invariato a 4,60. Nel 2020 ha segnato il minimo a 3,45 ed il massimo a 5,74. Dove è diretto nel 2021?

Riteniamo che il minimo segnato a novembre del 2020 in area 4,12 possa rimanere inviolato per diversi mesi se non per sempre.

La strategia di investimento

Comprare a mercato con stop loss a 4,48. Obiettivo primo a 4,86 ed al superamento e tenuta in area 5,12 e poi 5,76. Riteniamo che area 5,76/6,20 possa essere un obiettivo di prezzo raggiungibile in pochi mesi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza e livelli di inversione.