Un titolo azionario che potrebbe continuare a sorprendere

Da quando a fine marzo abbiamo parlato del titolo azionario Blue Financial Communication (2 titoli azionari del Ftse Mib che potrebbero aver segnato un minimo di medio periodo), le quotazioni si sono apprezzate del 25%.

Nonostante il titolo azionario non fosse tra i migliori del listino italiano, eravamo giunti alla conclusione che fosse un buon investimento basandoci sul BottomHunter.

La domanda, ora, è questa. Visto che il titolo continua a non essere tra quelli più interessanti dal punto di vista dei fondamentali, conviene portare a casa il guadagno oppure continuare a cavalcare il rialzo?

Prima di lasciare spazio all’analisi grafica e previsionale per una risposta quantitativa, diamo un’occhiata allo stato dei conti di Blue Financial Communication.

Il 2019 è stato un anno molto buono che vede continuare il trend di crescita del volume degli affari di oltre il 40%, vedi figura seguente fonte BFC. Conseguentemente anche l’utile ha avuto un enorme balzo in avanti, Ha fatto segnare, infatti, un aumento a 186.761€, contro i 45.237€ del 2018. Il patrimonio netto consolidato è pari a 2,081 milioni di euro e la posizione finanziaria netta ammonta a 912.861 euro (debito).

Analisi grafica e previsionale sul titolo Blue Financial Communication

Blue Financial Communication ha chiuso la seduta del 27 marzo a quota 1,36€ in ribasso del 3,55€.

Come si vede dal grafico, c’è stato un segnale rialzista alla chiusura del 20 marzo che ha avuto un effetto positivo sulle quotazioni tanto da spingerle al rialzo del 25%. A questo punto, quindi, la tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista con obiettivo in area 1,739€ (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale sopra questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 2,401€. Settimana prossima, quindi, sarà decisiva per capire da che parte si dirigeranno le quotazioni.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusura settimanale inferiore a 1,333€.