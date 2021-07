Brutto segnale sul Ftse Mib Future e se oggi la giornata di contrattazione non chiuderà su livelli superiori ai 24.895 si potrebbero aprire ampi spazi di ribasso. Fra oggi e domani si decideranno quindi le sorti almeno fino alla prima decade di agosto.

Quali sono i livelli da monitorare con grande attenzione in ottica intraday?

La tenuta o meno di 24.550 e il superamento o meno di 24.895.

In questa indecisione però c’è un titolo azionario che potrebbe continuare a salire perchè sottovalutato e in tendenza rialzista.

Ci riferiamo al titolo PLC che ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 luglio al prezzo di 1,945 +5,99%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,205 ed il massimo a 2,04.

Analisi sommaria di bilancio

La società che ha sede a Milano e capitalizza circa 59 milioni di euro a Piazza Affari, opera come general contractor nella costruzione di centrali elettriche ad energia rinnovabile in Italia e all’estero.

Si prevede che i guadagni cresceranno del 33,17% all’anno mentre sono cresciuti del 38,6% all’anno negli ultimi 5 anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo due soli giudizi) stimano un fair value in area 2,31 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un calcolo di 3,10 euro.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term e da oggi inseriamo il titolo nella Lista delle Raccomandazioni.

Un titolo azionario che potrebbe continuare a salire perchè sottovalutato e in tendenza rialzista

I margini di sottovalutazione stimati sono davvero interessanti però il titolo viene da una fortissima discesa. Infatti nell’anno 2006, ha segnato il massimo a 163,4 e nel corso del 2020 il minimo a 1,025.

Cosa attendere da ora in poi? Il peggio è passato? Il bottom pluriennale è stato segnato?

La nostra strategia di investimento

Comprare a mercato con stop loss a 1,74 ed obiettivo primo a 3 euro da raggiungere in 3/6 mesi.

Riteniamo che il titolo abbia grandi potenzialità. Data la capitalizzazione non elevata, attenzione però alla volatilità e alle forti oscillazioni che potrebbero venire anche con scambi rarefatti.

Si procederà per step.