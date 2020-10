Come purtroppo è noto a tutti, la pandemia è in fortissima espansione e sembra fuori controllo. Tuttavia le disgrazie di molti possono fare la fortuna di pochi e un titolo azionario che potrebbe approfittare dell’emergenza Covid-19 è Diasorin.

La società, infatti, molto attiva nello sviluppo di test per individuare i positivi al Covid-19 sta allargando la gamma di prodotti a sua disposizione. Nonostante ciò, però, gli analisti rimangono negativi sul titolo che ha un consenso medio Underperform e un prezzo obiettivo medio che esprime un sopravvalutazione di poco superiore al 10%. La sopravvalutazione è confermata anche dall’analisi basata sui multipli di mercati.

C’è, quindi, questa discrasia tra l’attivismo della società in un settore molto caldo dell’economia (i test per individuare i positivi al Covid-19) e le aspettative degli analisti.

Cosa ci dice l’analisi grafica di un titolo azionario che potrebbe approfittare dell’emergenza Covid-19?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Diasorin

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 23 ottobre in ribasso rispetto alla seduta precedente del 2,39%, chiudendo a quota 188,0 euro.

Time frame giornaliero

Che nel breve termine il rialzo sia giunto al capolinea si evince chiaramente dal grafico seguente. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 189,4 euro. Per capire se sta per verificarsi un’accelerazione ribassista e non un semplice ritracciamento, bisogna monitorare in chiusura di giornata il supporto in area 186,8 euro. Una chiusura giornaliera sotto questo livello aprirebbe le porte a un ribasso almeno fino in area 169,7 euro,

In caso contrario, il recente ritracciamento potrebbe essere alla base del calcolo di una nuova proiezione rialzista.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e potrebbe accelerare nel caso di una chiusura settimanale superiore a 199 euro. In caso contrario potremmo assistere a un ritracciamento almeno fino in area 170,6 euro. Solo la chiusura settimanale sotto questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La tendenza in corso è saldamente rialzista e punta gli ambiziosi obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura mensile inferiore a 184,8 euro farebbe scattare una proiezione di lungo periodo.

