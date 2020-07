Piazza Affari continua a galleggiare sull’imminente supporto e fra oggi e domani deciderà le sorti almeno fino al 31 luglio. Frattanto però osserviamo attentamente alcune dinamiche interessanti sul listino azionario. Ad esempio c’è un titolo azionario che oggi perde il 3% ma rischia di perderne un altro 10% almeno.

Ci riferiamo al titolo Eni che scende del 3,12% e si porta a 8,65. Cosa succede?

La società opera nell’ esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e natural gas. Quindi, le quotazioni e le sorti sono quasi direttamente legate alle evoluzioni di queste materie prime. Oggi il petrolio è in ribasso dell’1% circa.

Un titolo azionario che oggi perde il 3% ma rischia di perderne un altro 10% almeno

Dal punto di vista dei fondamentali il modello del discounted cash flow stima un’interessante sottovalutazione con un prezzo di fair value a 16,84. 27 giudizi di analisti e relative raccomandazioni trovano consenso introno al prezzo di 10,11.

E’ interessante notare che sono attesi utili in crescita per una percentuale superiore al 59%. A leggere questi dati e giudizi qualcuno potrebbe precipitarsi compare il titolo ma in realtà si deve attendere e spieghiamo il motivo davvero semplice.

Più volte su queste pagine abbiamo scritto che un titolo sottovalutato va comprato quando è in tendenza rialzista. Eni al momento non è in tendenza rialzista, anzi potrebbe continuare scendere e di non poco.

Andiamo a vedere il perchè e quali sono i livelli da attenzionare. Il titolo è in fase latearle dal 15 giugno. Una chiusura odierna inferiore a 8,67 farebbe partire swing rilevanti al ribasso con possibili obiettivi da raggiungere fino a 6,70 per/entro i prossimi 30 giorni.

Quante probabilità diamo a questo scenario? Al momento sono superiori al 65% e se si verificherà la chiusura odierna come indicato queste passeranno al 73%.

Il consiglio è quello di non anticipare nulla e di attendere la chiusura odierna e poi regolarsi di conseguenza. Se inizierà il ribasso atteso, lo stop loss alle eventuali posizioni short andrà messo per il momento a 8,95.