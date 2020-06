Un titolo azionario che o riparte dai minimi storici oppure sprofonda del 35%

CNH industrial è un titolo azionario che ormai da marzo 2020 frequenta stabilmente i suoi minimi storici in area 5€. Anche se da fine maggio aveva iniziato un rimbalzo di oltre il 40% che aveva portato il titolo azionario in area 7,5€.

Questo rialzo, però, ha subito un bruttissima battuta di arresto proprio nel giorno in cui CNH Industriale è arrivato a guadagnare circa il 10% salvo poi chiudere la seduta di Borsa non solo sotto i massimi, ma anche sotto il livello di apertura. Normalmente una barra come questa non è mai foriera di buone conseguente ed è anche quanto accaduto questa volta. Di questo, però, ce ce occuperemo nella sezione dell’analisi grafica e previsionale.

La notizia che aveva fatto esplodere al rialzo le quotazioni di CNH Industrial è stato l’annuncio che la controllata Iveco detiene una quota del 7,11% nella società americana Nikola che durante la seduta dell’8 giugno ha guadagnato il 104%.

Tuttavia l’iniziale euforia ha lasciato spazio a valutazioni più caute. Come quelle di Equita Sim che ha dichiarato

Questa partecipazione ai prezzi di mercato vale oggi circa 1,7 miliardi di euro (pari a circa 1,1€ per azione) con un effetto positivo sulla nostra valutazione di circa un euro per azione… l`impatto positivo sui volumi sia piuttosto diluito nel tempo: le motorizzazioni elettriche dovrebbero arrivare nel corso del 2021 e quelle a idrogeno nel 2023

Per questi motivi hanno mantenuto il giudizio Hold con un prezzo obiettivo di 7€.

La conseguenza è stata una discesa delle quotazioni che in poche seduta sono passate da 7,7€ a 5,7 avvicinandosi pericolosamente ai minimi storici.

Analisi grafica e previsionale sul titolo CNH Industrial

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 12 giugno in rialzo del 2,56% rispetto alla seduta precedente a quota 6,078€.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 5,1912€. Questo livello rappresenta uno spartiacque molto importante per il futuro del titolo. Una chiusura sotto questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una discesa di circa il 35% fino al III° obiettivo di prezzo in area 3,9725€.

Solo una chiusura giornaliera superiore a 6,4152€ farebbe ripartire al rialzo il titolo azionario CNH Industrial.

Approfondimento Per approfondimenti e gli articoli precedenti sul titolo CNH Industrial clicca qui.