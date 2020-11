Italgas è un titolo azionario che non tradisce mai le attese dei suoi azionisti. Basti pensare che negli ultimi 3 anni ha avuto un rendimento medio del 6% all’anno includendo il dividendo. Niente di eccezionale in termini di performance assoluta, ma investendo su questo titolo è possibile garantirsi una rendita costante senza troppo scossoni. Ricordiamo che un enorme contributo a queste performance viene dal dividendo sul cui rendimento e il suo storico abbiamo già parlato in un precedente articolo.

Che Italgas non sia un titolo per speculatori si capisce anche andando a guardare la volatilità del titolo che è pari a 0,59 volte quella dell’indici italiano. Ciò vuol dire che, mediamente, ogni movimento dell’indice (al rialzo o al ribasso) è ridotto del 40%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione inferiore al 10%. Con un rapporto P/E di 12,41 per l’anno in corso e di 12,22 per il prossimo anno, i multipli di rendimento sono molto interessanti rispetto alla concorrenza e lasciano spazio a un possibile apprezzamento di oltre il 30%.

Le indicazioni dell’analisi grafica su un titolo azionario che non tradisce mai le attese dei suoi azionisti

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 11 novembre a 5,305 euro in ribasso dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma da ormai tre sedute sta incontrando forti ostacoli nel superamento del II obiettivo di prezzo in area 5,335 euro. Il superamento di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 5,615 euro (III obiettivo di prezzo).

Un primo segnale di debolezza si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 5,22 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 5,59 euro ha provocato un brusco ritracciamento fino all’importantissimo supporto in area 4,715 euro (I obiettivo di prezzo).

La rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare un’accelerata e una maggiore direzionalità alla tendenza in corso.

Aggiornamenti

