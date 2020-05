Un titolo azionario che non ha subito il coronavirus ed è sottovalutato del 20%

Il titolo azionario Rai Way è stato uno dei pochi che a Piazza Affari ha superato indenne la tempesta Covid-19. Il primo trimestre 2020 ha registrato utili e ricavi in crescita rispettivamente del 2% a 16 milioni di euro e dell’1% a 55,6 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2019.

Come ha commentato il consiglio di amministrazione

I risultati hanno evidenziato un impatto limitato derivante dall’emergenza Covid-19. Si ritiene, sulla base delle informazioni disponibili ad oggi, che anche nel proseguo dell’anno tali impatti possano essere gestiti preservando gli obiettivi per l’esercizio 2020 comunicati al mercato lo scorso 12 marzo, che prevedono un’ulteriore crescita organica dell’adjusted ebitda. Qualora l’effettiva evoluzione dell’emergenza Covid-19 dovesse differire da quanto prevedibile ad oggi la società si riserva la possibilità di aggiornare le previsioni per l’anno in corso.

Ci sono, quindi, le premesse per un 2020 in linea con le previsioni.

Restano, poi, sempre validi scenari che prevedono un consolidamento nel settore delle torri televisive con Rai Way che, qualora si creassero le condizioni, potrebbe essere interessata a quelle di Ei Towers.

Gli analisti sono sempre positivi sul titolo azionario con un consenso medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Rai Way

Rai Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 28 maggio a 5,13€ in ribasso dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo azionario, time frame settimanale, è in corso una proiezione rialzista che ha raggiunto il suo I° obiettivo in area 5,49€, ma non è ancora riuscita ad averne ragione in chiusura di settimana. Qualora questa incapacità dovesse protrarsi potremmo assistere a ritracciamenti fino in area 4,926€. Una chiusura sotto questo livello dovrebbe mettere in guardia i rialzisti. Una chiusura settimanale inferiore a 4,5818€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Qualora, invece, la tendenza rialzista, supportata dal segnale di BottomHunter, dovesse proseguire, l’obiettivo successivo alla rottura di area 5,4904€ si trova in area 6,9576€. La massima estensione rialzista si trova in area 8,4€.

Siamo, quindi, in presenza di una proiezione rialzista che ha un massimo potenziale rialzista dell’80% circa.

