Autogrill a causa della pandemia e del suo modello di business ha perso moltissimo negli ultimi mesi. Tuttavia è un titolo azionario che nell’era post-Covid potrebbe guadagnare fino al 120% rispetto ai livelli attuali.

Abbiamo più volte scritto su queste pagine che la pandemia e i conseguenti lockdown hanno portato a una riduzione dei ricavi per Autogrill di oltre il 50%. Come conseguenza di questi risultati gli analisti hanno abbassato le loro stime sul titolo. Al momento, quindi, il consenso medio è Outperform, ma con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 2% rispetto alle quotazioni attuali.

Sicuramente, quindi, nel breve le prospettive sono ancora incerte, ma nel lungo periodo gli obiettivi del titolo sono molto interessanti.

Un titolo azionario che nell’era post-Covid potrebbe guadagnare fino al 120%: le attese secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo Autogrill ( MIL:AGL) ) ha chiuso la seduta del 3 dicembre a quota 5,535 euro in rialzo del 4,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e non ha più ostacoli importanti lungo il cammino che porta al III obiettivo di prezzo in area 6,065 euro. Su questo livello, poi, saranno possibili prese di beneficio che potrebbero trasformarsi in ottime occasioni di acquisto.

Affinché l’impostazione rialzista non venga messa in discussione è fondamentale la tenuta di area 5,065 euro in chiusura di settimana.

Time frame mensile

Sul mensile si stanno creando le condizioni per un’esplosione rialzista. Come si vede dal grafico il mese di novembre si è chiuso con volumi in forte aumento e un segnale rialzista dello swing indicator. Dicembre, invece, dovrebbe chiudersi con la formazione di un segnale rialzista del BottomHunter. Se poi dovessimo assistere anche a una chiusura mensile superiore a 5,48 euro allora ci sarebbero tutte le condizioni per una partenza verso l’obiettivo in area 9,16 euro, prima, e 12,18 euro, poi.

Ovviamente il fallimento del tentativo rialzista porterebbe le quotazioni nuovamente verso i minimi annuali.