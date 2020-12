Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Agatos è un titolo azionario che nel lungo periodo potrebbe vedere triplicare il suo valore nei prossimi mesi. Prima, però, di affrontare questo argomento vogliamo fare una precisazione.

La società ha una capitalizzazione di poco superiore ai 9 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi giornalieri negli ultimi tre mesi sono stati di circa 60.000 euro. Si capisce, quindi, come il titolo sia esposto a grandi fluttuazioni legate agli scambi limitati. La nostra raccomandazione, quindi, è di tradare questo titolo con molta prudenza senza sovraesporsi.

Titolo negli ultimi 30 giorni ha avuto un’ottima performance che ha pesantemente cambiato lo scenario futuro che si può leggere dai grafici e di questo ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Dal punto di vista dei fondamentali Agatos è fortemente sopravvalutato tranne che per il Price to Book ratio secondo il quale le quotazioni sono sottovalutate del 50% rispetto agli attuali valori.

Un titolo azionario che nel lungo periodo potrebbe vedere triplicare il suo valore: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 0,988 euro in rialzo dell’1,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,08 euro ha determinato un ritracciamento fino all’importante supporto in area0,968 euro. Da questo livello potremmo assistere a una ripartenza al rialzo. Una sua rottura in chiusura di giornata, invece, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere fino in area 0,854 euro.

Da notare che il ritracciamento in corso è stato innescato da un segnale ribassista dello Swing indicator.

Time frame settimanale

Su questo time frame le quotazioni potrebbero stare letteralmente per esplodere. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto l’obiettivo in area 0,998 euro ed è scattato un segnale rialzista sia del BottomHunter che dello Swing Indicator.

Una chiusura settimanale superiore a 0,998 euro farebbe esplodere le quotazioni verso area 1,28 euro, prima, e 1,6 euro, poi.

Il mancato break rialzista potrebbe far scendere le quotazioni fino in area 0,787 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe sprofondare il titolo in area 0,384 euro.

Time frame mensile

Tuttavia è sul mensile che si stanno preparando le condizioni per vedere triplicare le quotazioni nel lungo periodo. Tutto passa per la resistenza in area 1,04 euro. Una chiusura mensile sopra questo livello farebbe esplodere le quotazioni al rialzo verso gli obiettivi in figura. In particolare la massima estensione del rialzo passa per area 3,35 euro il che vorrebbe dire vedere più che triplicato il valore del titolo rispetto alle valutazioni attuali.

Ovviamente il mancato break rialzista farebbe continuare la discesa delle quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Approfondimento

II settore immobiliare è visto in calo anche per il prossimo anno e Imvest potrebbe soffrirne. Le prospettive del titolo