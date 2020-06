Un titolo azionario che nei momenti di tempesta non tradisce mai

Il titolo azionario Terna si distingue sul Ftse Mib per la sua solidità che lo rende un porto sicuro nei momenti in cui sui mercati finanziari imperversa la tempesta. Da’ltra parte il settore delle utilities, cui il titolo azionario appartiene, è caratterizzato da una forte resilienza nei momenti di difficoltà. L’aspetto negativo è che nei momenti di euforia le quotazioni viaggiano con il freno a mano tirato. Questa è conseguenza della bassa volatilità che per il settore delle utilities è dello 0,63, mentre per Terna è dello 0,34. Praticamente l’ampiezza dei movimenti di Terna è circa un terzo rispetto a quello del mercato italiano. Ecco, quindi, spiegato perché Terna è un approdo sicuro nei momenti di difficoltà.

Il titolo azionario, quindi, è adatto per investimenti di lungo periodo. Soprattutto tenendo conto del rendimento molto interessante del dividendo distribuito che allo stato attuale si aggira intorno al 4%.

Dal punto di vista della solidità delle attività core della società non ci sono aspetti negativi. Terna, infatti, è molto coinvolta nel coinvolgimento della rete elettrica italiana e non solo. Per cui il fatturato non è visto in diminuzione, anzi.

Per gli analisti, però, il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una leggera sopravvalutazione.

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Terna

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 17 giugno a 6,292€ in ribasso dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha superato I° obiettivo di prezzo in area 6,052€. Ci sono, quindi, i presupposti per una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 7,5741€. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 9,09€ (III° obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a 6,052€ metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Terna: proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.Per approfondimenti sul titolo clicca qui.