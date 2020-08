Un titolo azionario che ha corso molto e che ora potrebbe tirare il fiato: fin dove potrebbero scendere le quotazioni di Tinexta?

Negli ultimi anni la performance borsistica di Tinexta è stata strabiliante. Negli ultimi cinque anni le quotazioni di questo titolo sono salite del 44,4% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 58%; a tre anni ha avuto un rendimento del 245,8% a fronte di un +21,2% della media del settore. A un anno, invece, la differenza tra Tinexta e il settore di riferimento è andata praticamente a scomparire.

Il titolo, quindi, sta perdendo forza relativa. D’altra parte qualunque sia il metodo utilizzato per la valutazione di Tinexta, Il titolo secondo le raccomandazioni ha un consenso Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 5%.

Se, invece, si confronta il fair value con le quotazioni attuali troviamo una sopravvalutazione del 30% circa.

Un titolo azionario che ha corso molto e che ora potrebbe tirare il fiato: fin dove potrebbero scendere le quotazioni secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 25 agosto in ribasso del 2,28% rispetto alla seduta precedente a 17,98€.

Che le quotazioni possano scendere nell’immediato è abbastanza evidente dai grafici seguenti. La proiezione in corso di breve termine, infatti, è rialzista, ma stenta a decollare. Una chiusura giornaliera inferiore a 17,225€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso con I° obiettivo in area 17,225€. La massima estensione di questo ribasso si trova in area 14€.

Lo scenario di medio/lungo periodo

Sia sul time frame settimanale che su quello mensile è stata raggiunta la massima estensione rialzista. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una discesa delle quotazioni che se si fermasse in area 14€ non danneggerebbe la struttura rialzista. Anzi permetterebbe di andare a ricalcolare gli obiettivi rialzisti che al momento possiamo stimare in area 26€.

Conclusione: nel breve una correzione fino in area 14€ non solo è molto probabile, ma anche molto salutare. In questo modo, infatti, si configurerebbe uno scenario che vede un obiettivo minimo al rialzo in area 26€. Gli obiettivi successivi si troverebbero in area 38€ e 48€.

