Zignago Vetro è un titolo azionario che ha corso molto al rialzo e che potrebbe perdere anche il 30% dai livelli attuali. Sono queste le conclusioni, che approfondiremo successivamente, dell’analisi grafica e previsionale.

Negli ultimi cinque anni il titolo ha guadagnato il 190% con una performance media annua del 38%. Un risultato eccellente che dimostra la forza di una società che fa della solidità finanziaria uno dei suoi punti di forza. Anche il dividendo è molto interessante con una rendimento alle quotazioni attuali superiore al 30%.

Tuttavia gli ultimi trenta giorni hanno evidenziato una perdita di forza relativa del titolo rispetto al suo settore di riferimento. Zignago Vetro, infatti, ha perso il 7% circa a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 3%.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

A conferma di questa debolezza troviamo il giudizio degli analisti che hanno un consenso medio Underperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6% circa.

Cosa suggerisce l’analisi grafica per un titolo azionario che ha corso molto al rialzo e che potrebbe perdere anche il 30% dai livelli attuali?

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 27 agosto a quota 12,96€ in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Come potevamo aspettarci, la tendenza di breve sul titolo è ribassista e dopo aver raggiunto e superato il suo I° obiettivo di prezzo in area 13,117€ adesso punta area 11,982€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 10,841€. I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 13,117€.

Anche sul settimanale e sul mensile le indicazioni che abbiamo sono ribassiste e allo stato attuale vedono le quotazioni scendere fino in area 9€.

Solo una chiusura mensile superiore a 14,065€ o una chiusura settimanale superiore a 13,5€ farebbe letteralmente esplodere al rialzo le quotazioni con obiettivo in area 23,5€, per un potenziale rialzo di oltre il 150%.

Approfondimento