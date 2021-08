Le azioni Brembo hanno sempre dato ottime soddisfazioni ai propri azionisti. Basti pensare che negli ultimi cinque anni hanno avuto un rendimento del 21% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 12.

Non deve, quindi, apparire strano che adesso si candida a essere un titolo azionario ben impostato che potrebbe regalare un sereno autunno in Borsa.

Sia sul time frame settimanale che su quello mensile la tendenza in corso è rialzista, ma le condizioni sono leggermente diverse.

Sul time frame settimanale per la seconda settimana consecutiva le quotazioni hanno chiuso sopra l’importantissima resistenza in area 12,02 euro (II obiettivo di prezzo). A questo punto, quindi, il titolo si candida a raggiungere il suo III obiettivo di prezzo in area 13,11 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 12,02 euro farebbe scattare un’inversione ribassista.

Sul time frame di lungo periodo le potenzialità di apprezzamento sono ancora maggiori. Tuttavia c’è uno scoglio sul percorso rialzista che va affrontato e abbattuto nel minor tempo possibile. Stiamo parlando della resistenza in area 12,48 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 15,88 euro (III obiettivo di prezzo) andando ad aggiornare i massimi storici.

La mancata rottura di area 12,48 euro, invece, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase ribassista che potrebbe portare le quotazioni in area 8 euro. La chiusura di agosto, quindi, potrebbe rappresentare un momento molto importante per il futuro del titolo.

Dal punto di vista dei fondamentali non arrivano informazioni decisive, con il titolo che è mediamente in linea con il settore di riferimento.,

Secondo le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprima una valutazione in linea con le attuali quotazioni.

Un titolo azionario ben impostato che potrebbe regalare un sereno autunno in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica

Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 13 agosto a quota 12,36 euro in ribasso dello 0,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile