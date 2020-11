Neosperience è un titolo azionario al bivio per un rialzo del 100% o un ribasso del 50%. È questo, infatti, il responso dell’analisi grafica sul time frame di medio periodo.

A confermare che il titolo possa guadagnare il 100%, non è solo l’indicazione dell’analisi grafica, ma anche quella dell’unico analista che copre Neosperience con giudizio Outperform.

Prima di occuparci dell’analisi grafica vogliamo riportare una notizia che illustra molto bene le potenzialità dell’azienda. Neosperience, infatti, ha sviluppato un sistema d’intelligenza artificiale per l’analisi dei pazienti Covid 19. In questo modo sarà possibile non solo individuare più velocemente i casi più gravi, ma anche ottimizzare la terapia da applicare. Ad esempio dall’analisi delle radiografie ai polmoni è stato possibile individuare precocemente i pazienti affetti da coronavirus con una precisione del 91%. Il prossimo step sarà quello di sviluppare sistemi simili anche per altri tipi di patologie.

Un titolo azionario al bivio per un rialzo del 100% o un ribasso del 50%: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Neosperience (MIL:NSP) ha chiuso la seduta del 25 novembre a 5,36 euro in ribasso dell’1,47% rispetto alla seduta precedente.

Che il titolo si trovi a un bivio è evidente sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.

Sul primo, infatti, le quotazioni sono a contatto con la resistenza in area 5,52 euro, I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello farebbe esplodere al rialzo le quotazioni verso gli obiettivi indicati. In caso contrario si ritornerebbe al ribasso.

È sul settimanale, però, che si stanno creando le opportunità più interessanti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il livello in area 5,76 euro che rappresenta lo spartiacque tra il rialzo e il ribasso.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte fino agli obiettivi in area 14 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100% dai livelli attuali. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 2 euro per un potenziale ribasso di oltre il 50%.

Ecco, quindi, che Neosperience è un titolo azionario al bivio per un rialzo del 100% o un ribasso del 50%.

