Ecco la prima raccomandazione del mese sui mercati americani: un titolo azionario a Wall Street che si è dimezzato ma potrebbe volare se si verificheranno determinate condizioni.

Inizia il mese di aprile, e questo è un periodo solitamente favorevole ai mercati. Analizzando le serie storiche, questo mese si è presentato quasi sempre positivo. Come sarà questa volta? La storia potrebbe ripetersi, anche se ci sono determinati indicatori di breve termine che lasciano pensare che durante i prossimi 30 giorni solari, all’improvviso potrebbe partire un movimento veloce al ribasso del 3/5%.

In quali date potrebbe accadere questo? Abbiamo isolato il 5, data di breve termine, ed il 16, setup annuale.

Vedremo cosa accadrà e poi ci comporteremo di conseguenza. Comunque, fino alla prima settimana di agosto, non ravvisiamo elevate probabilità per vedere l’inizio di ribassi duraturi nel tempo.

Un titolo azionario a Wall Street che si è dimezzato ma potrebbe volare se si verificheranno determinate condizioni

Il titolo Triterras Inc. (NASDAQ:TRIT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 marzo in area 7,29 in rialzo di quasi il 4%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 5,91 ed il massimo a 13,68. Nell’anno 2020, le quotazioni hanno raggiunto il massimo di 15,45 e da questo livello è iniziato un ribasso che sostanzialmente è ancora in corso.

Analisi di bilancio e comunicazioni societarie

Si prevede che gli utili cresceranno del 50,42% all’anno mentre sono cresciuti del 360,2% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value in area 12 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad una stima del prezzo obiettivo in area 30 dollari, con una sottovalutazione davvero forte rispetto al prezzo corrente.

La strategia di investimento

Nelle ultime settimane intorno al minimo annuale di 5,91 si sono affollati diversi pattern di ripresa del rialzo. Il nostro giudizio è il seguente:

comprare a mercato con stop loss a 6,63 per target molto ambiziosi di breve termine (1/3 mesi) in area 10 ma anche di medio lungo (1/2 anni) in area 15.

Si procederà per step.