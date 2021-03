Un titolo azionario a Wall Street che potrebbe raddoppiare anche in pochi mesi, ma è il momento di comprare? Andiamo a leggere le conclusioni del nostro Ufficio Studi, ma facciamo prima una premessa sullo stato attuale dei mercati.

Molti continuano ad affermare che si devono tirare i remi in barca perchè Wall Street potrebbe essere vicina ad un crollo. Il motivo potrebbe essere l’inflazione oppure il fatto che i prezzi siano saliti di molto dai minimi dello scorso anno. Nè l’uno e nè l’altro, a parer nostro è il motivo per far scendere un mercato. Sia chiaro, a volte ci sono motivi economici altre volte ci sono pretesti che fanno scendere un mercato azionario. Quindi, oggi potrebbe iniziare un ribasso per qualsiasi motivo.

Cosa va monitorato per mantenere il polso della situazione e regolarsi?

I grafici ed oggi questi continuano “a dire rialzo”.

Su cosa scommettere? Su titoli azionari sottovalutati in trend rialzista. A proposito di questo, c’è un titolo azionario a Wall Street che potrebbe raddoppiare anche in pochi mesi, ma è il momento di comprare?

Ci riferiamo a Evercore (NYSE:EVR), società che capitalizza in Borsa 6,1 miliardi che opera nel settore della consulenza bancaria e degli investimenti negli Stati Uniti.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 marzo al prezzo di 127,30 in ribasso dell’1,72% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 102,99 ed il massimo a 144,13.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 15,38% all’anno mentre i guadagni sono cresciuti del 18% nell’ultimo anno.

Dividend yield dell’1,92%.

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value in area 144,44 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 300 dollari.

I grafici però sono al ribasso di breve termine

Al momento la tendenza settimanale è ribassista e quindi il ritracciamento potrebbe continuare per qualche punto percentuale. Comprare solo in chiusura settimanale superiore ai 137,48 e mantenere poi da cassetto ovvero in ottica di lungo termine.

Si procederà per step.