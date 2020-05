Un titolo azionario a rischio discesa del 50%. I livelli di trading da monitorare

Il titolo azionario Datalogic, un po’ come tutti, ha presentato conti del primo trimestre in diminuzione rispetto all’anno precedente

I ricavi sono stati 124,2 milioni di euro con una variazione del -14,2% anno su anno;

Margine Lordo di Contribuzione è sceso a 58,0 milioni di euro con una variazione del -17,4% anno su anno. L’incidenza sul fatturato è stata del 46,7%

EBITDA Adjusted è stato di 7,3 milioni di euro, mentre l’EBITDA margin Adjusted al 5,9%;

Il risultato del primo trimestre è stato negativo per 4,3 milioni di euro;

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 21,0 milioni di euro.

L’aspetto che, però, maggiormente preoccupa il mercato è quanto dichiarato dall’amministratore delegato riguardo le prospettive del titolo azionario per i prossimi mesi.

Con il lockdown degli Stati Uniti ancora in corso e degli altri paesi Europei il secondo trimestre è quello da cui ci attendiamo il maggior impatto della pandemia da Covid-19 sui risultati del Gruppo.

Nonostante le non rosee previsioni, però, gli analisti rimangono ottimisti sul titolo. Il consenso medio, infatti, è Outperform, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Datalogic

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 19 maggio a 11,0€ invariato rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista ed è diretta verso il I° obiettivo di prezzo in area 5,447€.

Va notato, però, che ormai da oltre 10 settimane le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 10,529€-13,674€. Nel momento in cui, quindi, uno dei due livelli verrà rotto in chiusura di settimana potremmo assistere a un forte movimento direzionale.

Per la settimana in corso notiamo come le quotazioni siano in prossimità della parte bassa del trading range, per cui si potrebbe, rischiando molto, tentare un ingresso al rialzo con stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a 10,529€.

Approfondimento

Per approfondimenti sul titolo azionario Datalogic clicca qui.