C’è un titolo assicurativo trascurato a Piazza Affari che potrebbe raddoppiare il suo valore, Stiamo parlando di Net Insurance. Non stiamo parlando di un colosso del settore e non è nemmeno lontanamente paragonabile come dimensioni a Generali Assicurazioni, ad esempio. Tuttavia che un titolo con una capitalizzazione di circa 80 milioni di euro che scambia mediamente mediamente 20.000 euro, ossia 4.000 azioni al giorno, è chiaramente trascurato nonostante presenti interessanti spunti operativi. Dal punto di vista dei nostri analisti, al momento, questo è il limite maggiore di Net Insurance.

Applicando il metodo dei multipli di mercato per la sua valutazione, Net Insurance risulta essere sottovalutata di circa il 50%. Ci sono, quindi, ampi spazi di apprezzamento.

Un titolo assicurativo trascurato a Piazza Affari che potrebbe raddoppiare il suo valore secondo le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 17 settembre a quota 5 euro in ribasso dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Causa scambi molto rarefatti non possiamo analizzare il titolo sul time frame giornaliero, pertanto ci concentriamo sul settimanale e mensile. Su entrambi i time frame le quotazioni sono vicine a resistenze molto importanti che potrebbero portare a una svolta nell’andamento del titolo.

Sul settimanale la rottura della resistenza in area 5,215 euro (I obiettivo di prezzo) aprirebbe le porte a un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 6,219 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 7,223 euro (III obiettivo di prezzo). Ci sarebbe spazio, quindi, per un rialzo del 50%.

Sul mensile, invece, la proiezione rialzista è solo all’inizio. Una chiusura mensile superiore a 5,187 euro farebbe scattare una proiezione rialzista la cui massima estensione si trova in area 11,78 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%.

Time frame settimanale

Time frame mensile