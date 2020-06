Un titolo assicurativo sul quale puntare per un potenziale guadagno del 50%

Net Insurance è un titolo assicurativo che nelle ultime settimane si sta dando molto da fare per espandere il suo business.

La società è una compagnia assicurativa in grado di offrire soluzioni di protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. In quest’ottica a metà maggio ha siglato un accordo con Nexi per fornire alle banche e ai clienti nuovi prodotti. Grazie a un accordo Net Insurance è diventata partner assicurativo in Nexi Open, piattaforma in ambito Open Banking lanciata da Nexi a metà aprile. Questa intesa porterà a vantaggi tangibili sia per le banche che per i clienti.

Nei giorni scorsi Net Insurance e Banca Popolare del Lazio l’accordo distributivo nei danni non-auto a Banca Sviluppo Tuscia, controllata dalla stessa Banca Popolare del Lazio. L’intesa prevede l’offerta di un prodotto completo dedicato ai rischi agricoli, concepito per soddisfare le esigenze assicurative della clientela legate al mondo agro.

Tutto questo fermento, però, non trova ancora riscontro nel giudizio degli analisti. Il consenso medio, infatti, è Underperform, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Una situazione abbastanza paradossale che può essere chiarita solo da un’attenta analisi del grafico delle quotazioni.

Analisi grafica e previsionale sul titolo assicurativo Net Insurance

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 5 giugno a quota 4,49€ in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 4,097€. Va notato, però, che da inizio marzo le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 4,097€-4,783€. Solo la rottura di uno di questi due livelli, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura, 2,303€ (II° obiettivo di prezzo), 0,503€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale guadagno di circa il 50% e 100%.

Al rialzo, invece, l’obiettivo si trova in area 6,727€ per un potenziale rialzo del 50%.

Si comprende, quindi, l’importanza di monitorare con attenzione i due livelli in chiusura settimanale.

Approfondimento

