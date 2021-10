Dopo aver rivisto livelli che non raggiungeva dal 2017 e un breve ritracciamento, un titolo assicurativo è pronto a ripartire al rialzo. Stiamo parlando di Net Insurance, un titolo azionario che ha toccato i massimi annuali in area 7,5 euro prima di iniziare una discesa che fino a ora ha le caratteristiche di un semplice ritracciamento. Le quotazioni, infatti, hanno arrestato il loro ribasso sul supporto in area 6,8 euro (I obiettivo di prezzo) e non sembra abbiano alcuna intenzione di accelerare al ribasso. Certo, non bisogna abbassare la guardia. Rimane, infatti, sempre il rischio di un ribasso di circa il 20% qualora venga raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 5,45 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse ripartire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea tratteggiata rossa e nel riquadro rosso. Ci troviamo, quindi, al cospetto di un titolo che potrebbe andare incontro a un rialzo di circa l’80%.

Che quello rialzista sia lo scenario più probabile si evince anche dalla valutazione del titolo. Scopriamo, infatti, che il titolo ha un fair value intorno al prezzo di 8,70 euro. Inoltre Net Insurance presenta multipli di guadagno molto interessanti. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili presenta un valore di 9,7 da confrontarsi con quello medio del settore di riferimento. Inoltre, gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Ci sono, quindi, le basi per una ripresa del rialzo.

Anche gli analisti che coprono il titolo sono molto analisti sul futuro del titolo assicurativo. Secondo le loro raccomandazioni, infatti, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30%.

Un titolo assicurativo è pronto a ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 4 ottobre a quota 6,85 euro in rialzo dell’1,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

