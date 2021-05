Un tiramisù da leccarsi i baffi con questa ricetta fresca e light per un dolce estivo leggero e gustosissimo con un ingrediente segreto che lo renderà unico

La nostra fornitissima rubrica di cucina è piena di ricette gustose e variegate di tutti i tipi sia dolci che salate. Ma è anche colma di gustose ricette di tiramisù, per qualche buonissima variante è possibile cliccare qui.

Un dolce semplice dalle umili origini, nasce infatti per soddisfare il fabbisogno energetico dei contadini e si trasforma poi nel capolavoro attuale tra i più rinomati dolci italiani anche all’estero.

La sua bontà risiede nella sua semplicità, pochi ingredienti quali savoiardi, uova, cacao e il tanto amato caffè si amalgamano insieme per originare tale bontà. Per tutti i segreti da conoscere per un tiramisù perfetto cliccare qui.

Ne esistono però tantissime varianti, adatte anche ai nostri piccoli abitanti di casa in versioni prive di caffeina. Di ricette ce ne sono veramente tante che soddisfano le esigenze di ognuno di noi, tiramisù senza uova, senza glutine, nella variante alle fragole, o al pistacchio.

Ma quella che proponiamo oggi è una ricetta a dir poco strabiliante, adatta ai bambini, light e leggerissima, da poter consumare anche in caso di dieta per un momento di gioia e piacevolezza, in quanto è un tiramisù senza mascarpone, né uova.

Ed ecco un tiramisù da leccarsi i baffi con questa ricetta fresca e light. L’ingrediente principale di questa ricetta sarà insolitamente il limone, di cui utilizzeremo bucce e succo.

Tiramisù al limone

Ricetta monoporzione:

6/8 biscotti tipo Pavesini;

100 g di yogurt greco 0% grassi;

100 g di ricotta a piacere;

1 limone.

Procedimento:

Lavare accuratamente il limone, meglio se biologico, asciugarlo e grattugiarne la scorza. Premere il succo di limone ed inzupparvi all’interno i Pavesini ed adagiarli in una coppa bicchiere. In una terrina mescolare lo yogurt, la ricotta e la scorza di limone ed amalgamare, se si preferisce aggiungere qualche goccia di dolcificante. Riporre la crema all’interno della coppa bicchiere ed aggiungere in superficie per la decorazione un topping di limone oppure qualche fragola alternata a delle decorazioni con la scorza di limone. Lasciar riposare in frigo per almeno 2 ore ed il nostro tiramisù è pronto per essere gustato.

Ebbene, un tiramisù da leccarsi i baffi con questa ricetta fresca e light per un dolce estivo leggero e gustosissimo con un ingrediente segreto che lo renderà unico.