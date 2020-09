In alcuni articoli della scorsa settimana avevamo evidenziato la presenza, sugli attuali livelli di quotazione del Nasdaq composite, di alcuni setup, anche di tipo astroplanetario.

Tali riferimenti si sono fatti sentire contribuendo, sul breve termine, alla formazione di una sorta di doppio minimo, considerando i prezzi di chiusura.

Tuttavia nel medio termine è evidente un testa e spalle sul Nasdaq. Ribasso o setup di rialzo?

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La possibilità di scenari diversi consegue soprattutto ad una analisi ciclica che, unitamente ad altri elementi, possiamo ben cogliere con il seguente grafico:

I semicerchi verdi delineano infatti un ciclo di medio termine, che dovrebbe essersi concluso sull’attuale area di bottom.

Notiamo una media di colore nero, di dominio temporale pari alla metà della durata del ciclo, come da regole canoniche, guarda caso in corrispondenza dell’attuale setup ciclico, ma altresì in corrispondenza del bordo inferiore del canale rialzista giallo.

Siamo quindi in presenza di elementi potenzialmente rialzisti.

Ciclo rialzista o ribassista?

Ma, come noto, un ciclo potrebbe essere sia rialzista, che ribassista.

In questo caso, le quotazioni, entrando nel primo sottociclo del nuovo ciclo (i sottocicli sono quattro per ogni ciclo e delimitati dalle rette verticali rosse), potrebbero andare al rialzo, salvo la rottura degli attuali minimi di inizio ciclo.

In tal caso, si avrebbe un primo sottociclo ribassista, soprattutto se chiudesse a livelli inferiori all’apertura, circostanza che farebbe volgere al ribasso l’intero ciclo.

Un testa e spalle sul Nasdaq: ribasso o setup di rialzo?

Al tempo stesso, come già segnalato, notiamo anche che sulle attuali quotazioni sta passando la linea del collo di un testa e spalle ribassista di medio termine (prima linea orizzontale rossa più in alto).

Pertanto la rottura dei minimi attuali corrisponderebbe anche ad una conferma di questo pattern, che proietterebbe un primo target sulla linea rossa orizzontale intermedia in area 9390, ed un secondo target sulla linea rossa orizzontale più in basso, in area 8875. Questo target potrebbe essere raggiunto attorno alla chiusura dell’attuale ciclo, appena iniziato, attorno alla data del diciotto febbraio.

Invece una ripresa delle quotazioni con proiezione rialzista del ciclo in corso, potrebbe verificarsi in caso di superamento del massimo intermedio all’attuale area di minimi, quindi sopra 11300.

Setup temporali di Gann

L’attuale area supportiva corrisponde anche ad alcune ulteriori proiezioni di setup, desunti da tecniche di Gann, come da seguente grafico.

Nella parte in basso è stata applicata la tecnica dei cosiddetti angoli zero, e l’intersezione tra un vettore angolare di questo tipo e la retta orizzontale bianca, corrispondente ad un livello di supporto statico, ha individuato nel 10 settembre un potenziale setup (freccia rossa in basso).

Invece la linea verde verticale, rimarcata dalla freccia rossa in alto, indica un setup temporale basato sulla tecnica del cosiddetto quadrato di range, ed individua la data odierna, del 14 settembre.

Come rispondere, quindi, al quesito posto in questo articolo: un testa e spalle sul Nasdaq: ribasso o setup di rialzo?

Possiamo riassumere la situazione come segue.

Sull’attuale area di minimi passano diversi riferimenti.

In senso rialzista alcune indicazioni cicliche, e setup desunti anche da tecniche di Gann.

In senso ribassista soprattutto un pattern riconducibile ad un testa e spalle invertito.

La rottura dei livelli di supporto o di resistenza, indicati nel corso dell’analisi, fornirà la probabile direzionalità del ciclo in corso.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“