Un tesoro a costo zero che ci fa risparmiare sulla spesa di cibo, medicinali e cosmetici forse non esiste. E invece sì, ce l’abbiamo fuori dalla porta di casa.

È una pianta spontanea di cui si utilizzano radice, foglie e fiori. La malva (in latino “malva sylvestris”) è una grande risorsa da sfruttare. Ecco come portarla in tavola e impiegarla per la bellezza di tutta la famiglia con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La malva è un tesoro che a costo zero si trova ovunque

La malva si trova ovunque, nei parchi pubblici, nei giardini e in campagna, appena fuori città e fino a 1.500 metri di altezza. Si può coltivare anche sul balcone, seminandola a marzo, perché si propaga facilmente. Le sue proprietà salutari la rendono nota fin dall’antichità.

Per riconoscerla basta fare una ricerca sul telefono cellulare. Sono migliaia le foto online delle sue foglie sparse, palmate, pelose, che contornano fiori di cinque petali rosei con strisce rosse. In alcune zone la malva fiorisce anche d’inverno.

Come gustare le foglie più tenere

Un tesoro a costo zero per risparmiare su cibo, medicinali e cosmetici. Le foglie più tenere della malva sono gustose e delicate, hanno un gusto leggermente dolce, dunque vanno aggiustate di sale. Possono essere cucinate come gli spinaci (lessate e ripassate in padella) oppure unite a minestroni, impastate con la carne nelle polpette e inserite nella farcitura dei ravioli.

Più belli con la malva

Molti dentifrici a base di erbe, utilizzati da non può assumere prodotti alla menta, contengono una buona percentuale di radice di malva.

Una volta raccolta la pianta, bisogna pulire bene la radice e poi ridurla in pasta passandola nel mixer. Da sola o mescolata a un cucchiaino di miele grezzo, mantiene i denti sani e lo smalto splendente, può sostituire il dentifricio.

Le foglie e i fiori di malva si fanno bollire. Il decotto si usa su compresse di cotone idrofilo per ridurre le infiammazioni e il gonfiore degli occhi.

Un ingrediente chiave nei cosmetici

La malva è molto importante in fitocosmesi ed entra nella formulazione di molti prodotti di bellezza. Il decotto si può usare per lavare la pelle arrossata. I fiori freschi si possono pestare e mescolare a yogurt e miele, creando un composto da applicare sul viso prima di dormire. Ecco che la malva sostituisce egregiamente la crema da notte.

L’infuso di foglie e fiori di malva è prezioso per la nostra salute. Concentratissimo, regola fortemente la funzione renale.

Possiamo dire addio alle pastiglie diuretiche. E anche a quelle per combattere infiammazioni e dolori articolari. Mescolato a miele, infine, il decotto di malva migliora la voce: tant’è che lo usano soprattutto oratori e cantanti.