Ad ognuno di noi è capitato di dover fare i conti con i virus sugli apparecchi elettronici. Purtroppo la sicurezza informatica viene continuamente messa sotto attacco. Gli hackers trovano tutte le strade per impossessarsi dei dati personali. Ora un terribile bug può rappresentare un pericolo imminente per le stampanti e minare la nostra serenità.

Purtroppo l’incubo ritorna per le stampanti collegate a Microsoft Windows.

Non è la prima volta

Un mese fa un bug di sicurezza ha fatto capolino nel sistema operativo di molti computer e ora la storia si ripete con il bug PrintNightmare. Questo pericoloso bug di sicurezza si presenta sui Pc con sistema operativo Windows permettendo agli hacker di fare i propri comodi tramite un codice pericoloso.

Cosa fa Microsoft

Mentre nel primo caso, quello di giugno, Microsoft ha subito trovato il modo di porre un rimedio, attualmente non c’è ancora nulla di ufficiale poiché a PrintNightmare non è stato assegnato un indice di severità.

Gli utenti stanno vivendo giorni di apprensione e continuamente consultano le pagine di Microsoft dove si indicano quali sono i bug potenzialmente più pericolosi. La multinazionale non ha espresso un parere ufficiale ma ha preso atto della presenza del bug e sta trovando una soluzione per risolvere il problema.

Cosa fare in attesa di una soluzione definitiva

Purtroppo i nostri Pc con sistema operativo Windows sono a rischio. Le patch di sicurezza non ci sono ancora e perciò non resta che fare l’ultimo aggiornamento del sistema operativo.

Quest’ultimo contiene le patch di sicurezza del vecchio bug ma non basta per stare al sicuro: meglio seguire ulteriori misure di prevenzione per mitigare il rischio di attacco da parte di un hacker.

E’ fondamentale che amministratori di sistema e semplici utenti aggiornino i propri sistemi operativi immediatamente. Parallelamente si può fare anche altro: disattivare lo spoiler di stampa. Infatti gli hackers si servono di questa porta per mettere in atto i propri piani criminali.

E’ un vero caos perché disattivando la stampante i nostri documenti non potranno essere più su carta. Ma in questo momento meglio fare un sacrificio in più invece di ritrovarsi con un problema in più.