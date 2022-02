Un tempo famosa solo per le sue anguille oggi questa meta low cost è apprezzatissima dalle famiglie alla ricerca del relax

Qualcuno la chiama la “piccola Venezia” per quel suo intrecciarsi affascinante di canali e ponticelli. Prima dei fatti che conosciamo tutti era una delle località preferite anche dalle gite scolastiche. Questa perla, posta sul Delta del Po, nella provincia emiliana di Ferrara, ma con evidenti mix di tradizioni delle Regioni vicine. Proprio nelle prossime settimane, tornerà fra le più gettonate mete, anche per tutti gli appassionati di anguille, i cui allevamenti in zona sono ancora molto famosi. Ma, andiamo anche a vedere, perché grazie ai suoi 7 Lidi, Comacchio è diventata meta molto apprezzata per chi cerca il relax a buon prezzo.

Il centro è una vera meraviglia

Per coloro che non conoscono il centro storico di Comacchio, la visita è veramente consigliata. A partire dal cosiddetto ponte degli “Sbirri”, uno dei simboli più famosi della cittadina. Tra palazzi ottocenteschi, chiese, santuari e antiche manifatture, Comacchio ci sorprenderà in ogni suo angolo. Persino l’antico mercato del pesce, costruzione nel 1600 riesce a stupire il visitatore. Attenzione, poi per gli appassionati di storia e archeologia, al museo Delta Antico. Qui sono raccolte una serie di collezioni che testimoniano l’importanza del territorio già a partire dalla preistoria. Da vedere assolutamente il prezioso carico di una nave romana ritrovata proprio in zona.

Molto bello è anche il giro in barca per le Valli di Comacchio e nel Delta del Po. Ma se stiamo progettando già la nostra vacanza estiva, prendiamo nota di questa zona. Ricordiamo che non solo i lidi di Comacchio, ma tutta la costa ferrarese permettono al turista di scegliere tra la tranquillità, ma anche la movida. Si alternano infatti tranquille zone con strutture più adatte alla famiglia, a località ricche di locali, pub e discoteche. Senza considerare l’ottima cucina locale, l’ospitalità e, soprattutto un rapporto qualità prezzo che hanno fatto di questa zona una meta consigliata sul web dai turisti.

Intrattenimento

Un tempo famosa solo per le sue anguille oggi la zona del comprensorio di Comacchio offre ai visitatori un ampio raggio di intrattenimento. Per gli appassionati, sarà infatti possibile trovare anche corsi di windsurf, escursioni sull’acqua, ma anche bellissimi percorsi ciclabili per girare in mountain bike. Una vacanza insomma completa a 360 °, per non farci mancare nulla dal relax al divertimento, dallo sport alla buona cucina, passando per arte e natura.

Approfondimento

