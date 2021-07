Nell’ultimo anno, trascorso per lo più tra le mura di casa, molti italiani hanno trovato nel giardinaggio un ottimo passatempo. Questo periodo da dimenticare, se non altro, ha fatto sicuramente bene a terrazzi e giardini. Un terrazzo ricco di piante o un giardino rigoglioso sono certamente un valore aggiunto per qualsiasi casa. Ovviamente, nella scelta delle piante si deve tener conto della loro capacità di adattamento al clima e, soprattutto, delle cure necessarie al loro benessere.

Se c’è una pianta in grado coniugare al meglio bellezza e capacità di adattamento, questa è senza dubbio la Globularia cordifolia. Questa bellissima pianta dai fiori blu unisce una bellezza sublime ad una resistenza straordinaria ed è perfetta per abbellire un terrazzo o un giardino.

Un tappeto di meravigliosi fiori blu con questa pianta incredibilmente bella e resistente

La globularia prende il nome proprio dalla forma dei suoi fiori che sono simili a delle sfere di un colore blu acceso. Questa pianta, originaria dell’Europa centrale, cresce rapidamente anche nei luoghi più aridi. Non teme il freddo, né la siccità. Queste caratteristiche la rendono perfetta anche per chi non ha particolare dimestichezza con le piante.

La globularia ha una crescita “tappezzante”. Ciò significa che normalmente non cresce in altezza, ma si espande creando, col tempo, un tappeto di meravigliosi fiori blu. Per la sua particolare crescita è perfetta anche per decorare un balcone. Nelle tipiche fioriere rettangolari, infatti, è in grado di creare una meravigliosa cascata di fiori.

Se piantata in terra, magari in prossimità di una parete, in pochi anni sarà in grado di ricoprirla totalmente.

I consigli per coltivare questa bellissima pianta

La globularia non ha bisogno di particolari cure. Ama i terreni secchi e sabbiosi e non necessita di particolari annaffiature. Nei mesi più caldi è sufficiente un’annaffiatura ogni 10 giorni. Al contrario, un terriccio troppo umido potrebbe essere un problema.

Per quanto riguarda l’esposizione al sole, invece, è consigliabile scegliere un luogo particolarmente luminoso. Ancora meglio se viene esposta direttamente ai raggi del sole. L’esposizione sbagliata non compromette la salute della pianta, ma influisce sui fiori. In mancanza di luce questi potrebbero apparire un po’ spenti.

La globularia fiorisce per 6 o 7 mesi l’anno a partire da aprile o maggio. É proprio durante l’estate che la globularia dà il meglio di sé. Avremo, quindi, un tappeto di meravigliosi fiori blu con questa pianta incredibilmente bella e resistente.

Approfondimento

Se si amano le piante e si desidera una casa piena di verde ecco qualche idea davvero interessante!