Un supporto storico potrebbe a breve rilanciare le azioni CrowdFundMe verso i massimi annuali in area 5 euro

Dopo la ripresa seguita al ribasso partito a inizio febbraio, le quotazioni di CrowdFundMe hanno iniziato nuovamente il loro percorso ribassista che le sta portando verso livelli molto importanti. In particolare, un supporto storico potrebbe a breve rilanciare le azioni CrowdFundMe.

Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili per questo titolo azionario che, come vedremo nella prossima sezione, va approcciato con molta cautela.

Come dicevamo, la proiezione in corso è ribassista e si sta avvicinando al I obiettivo di prezzo in area 4,02 euro. Storicamente questo livello ha sempre offerto un valido supporto alle quotazioni. Conseguentemente, quanto accadrà potrebbe avere implicazioni molto importanti.

La tenuta del supporto, infatti, potrebbe spingere nuovamente al rialzo le quotazioni che, quindi, potrebbero ritornare in area 5 euro in prossimità dei massimi annuali.

Viceversa, la rottura del supporto potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 3,12 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,22 euro.

Avvertenza sui volumi scambiati sul titolo CrowdFundMe

Prima di concludere, una nota molto importante. La capitalizzazione di CrowdFundme è di poco superiore ai sei milioni di euro e il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 20.000 euro. Il che equivale a un controvalore scambiato giornalmente pari a poco meno di 5.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio adeguato. L’aspetto positivo è che CrowdFundMe non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 5% a settimana.

Un dato statistico molto importante. Guardando a tutto lo storico a disposizione, notiamo che circa il 20% delle sedute di Borsa aperta non presentano volumi scambiati. Questo aspetto è molto importante in quanto potrebbe limitare l’operatività sul titolo.

Inoltre, oltre il 40% delle sedute vede gli scambi sul titolo concentrati solo o nell’asta di apertura o in quella di chiusura.

Un supporto storico potrebbe a breve rilanciare le azioni CrowdFundMe: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CrowdFundMe (MIL:CFM) ha chiuso la seduta del 31 maggio in rialzo dello 0,95% euro rispetto alla seduta precedente a quota 4,26 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

