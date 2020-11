Che cosa c’è di più semplice della pasta al sugo? Questo piatto, un classico della cucina italiana, è un must sulle tavole di ogni persona. Ma esiste sugo e sugo, e oggi cercheremo di capire come preparare un sugo veramente speciale. Iniziamo a scoprire assieme la ricetta di un sugo speciale che farà impazzire familiari e amici.

Gli ingredienti necessari

Questi sono gli ingredienti necessari per preparare questo sugo speciale:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

a) passata di pomodori, 1 lt;

b) passata di pomodori ciliegini250 gr;

c) cipolle, una grande;

d) basilico, due foglie

e) vino rosso a piacimento (possibilmente corposo e fruttato);

f) sale, a piacimento;

g) latte, 30 ml;

h) olio, due cucchiai;

Come preparare un sugo speciale che farà impazzire familiari e amici

Iniziamo a spiegare la ricetta per preparare questo sugo. Il primo passo è quello di scegliere il basilico.

È importante, infatti, selezionare solamente le foglie più alte ed esterne della piantina. Se, invece, si compra il basilico già pronto scegliere le foglie dal colore più vivo e senza macchie.

Dunque, prendere le foglie ed eliminare i piccoli gambetti. Ora è necessario lavare queste foglie ed asciugarle attentamente.

Quindi prendere una cipolla, sbucciarla, lavarla e tritarla finemente. Una volta fatto questo procurarsi una padella antiaderente dai bordi alti.

Versare due cucchiai d’olio e far scaldare a fuoco alto. Appena l’olio sfrigola versare la cipolla e farla dorare.

Quando ciò sarà avvenuto aggiungere la passata di pomodoro e quella di pomodorini. Girare, quindi, in maniera che si amalgamino abbassando la fiamma.

A questo punto, aggiungere il latte in maniera che il sugo non risulti troppo acido alla fine. Lasciare cucinare per almeno venti, trenta minuti, a fiamma bassa.

Quando si nota che è quasi pronto alzare la fiamma e aggiungere il vino. Girare in fretta in maniera da non far attaccare il sugo sul fondo. Spegnere la fiamma e lasciar riposare.

Aggiungere, ora, il basilico. Lasciare riposare ancora per un cinque minuti. Il sugo speciale che farà impazzire familiari e amici è pronto.

Per tutti coloro che amano la cucina nostrana, in quest’articolo è disponibile la ricetta di un piatto imperdibile.