Arriva il bel tempo, il caldo e la voglia di stare fuori al sole aumenta. Se passiamo troppo tempo all’aperto, ricordiamoci sempre di stendere sul viso la crema solare. La protezione solare, infatti, non va solo stesa quando si va al mare, ma anche quando si è in città.

Durante la nostra beauty routine, come ultima crema da stendere sul viso ci sarà proprio quella solare. Però dobbiamo anche evitare di usare troppe creme, perché potrebbero ingrassare l’epidermide. E con il caldo l’effetto unto sul viso è dietro l’angolo. Per questo motivo in commercio esistono ad esempio delle creme idratanti oppure delle BB cream che contengono i filtri solari. Così possiamo evitare di usare quattro creme diverse sul volto.

Se da una parte possiamo uniformare la tonalità del viso, dall’altra possiamo anche dare a questa un pochino di vitalità. Un tempo per farlo si usava il fard in polvere. Questo, si dice, veniva usato anche dagli egizi. Ovviamente fatto con delle bacche o con dei frutti. Insomma, cose tutte naturali. Oggi il fard si usa ancora, anche se ha cambiato nome. Infatti ora si chiama blush, ma alla fine è la stessa cosa.

Un solo strumento per dare colorito alla pelle da usare al posto del fard in polvere

Un tempo quindi si usava il fard o blush in polvere. Oggi quello che dobbiamo invece usare è il blush in crema. Si presenta come un semplice tubetto che contiene una crema che possiamo stendere sulle gote. In questo modo daremo loro un pochino di vitalità e colore.

Molto facile da stendere proprio grazie alla sua consistenza, il blush in crema possiamo tenerlo sempre in borsa con noi e applicarlo anche quando passeggiamo per strada. L’effetto sarà sempre lo stesso, ma la texture sul viso sarà molto più morbida e la resa più omogenea.

I prodotti in polvere infatti tendono a lasciare una specie di strato sulla pelle che non è proprio carino da vedere. Mentre invece i prodotti in crema tendono ad amalgamarsi meglio con l’epidermide, lasciando la pelle liscia.

I marchi che realizzano prodotti di questo tipo sono tantissimi. Infatti si può tranquillamente entrare in un negozio multibrand, come Sephora o Douglas, e provare tutte le creme blush che ci sono. Importante anche la tonalità di colore che scegliamo, perché ogni prodotto è diverso dall’altro. Ed ecco che basta un solo strumento per dare colorito alla pelle anche quando siamo fuori casa.

