Con l’arrivo della bella stagione siamo pronti ad utilizzare vestiti più leggeri per combattere il caldo.

Cerchiamo di ottenere un’abbronzatura dorata e duratura per risplendere al meglio. Ma quando ci prendiamo cura delle nostre piante o dell’orto ci provochiamo sempre qualche taglio.

Tagli che con il sole resteranno segni evidenti sulla nostra pelle.

Come fare per curarci le ferite e rendere la pelle liscia? Esiste un modo per alleviare anche i bruciori della pelle?

Questo articolo fa al caso nostro. Ci farà scoprire un prezioso segreto di bellezza che diventerà un prezioso alleato

Un solo segreto per avere pelle liscia e curata come mai prima d’ora

Sarà capitato a tutti noi ci procurarci tagli o ferite magari mentre lavoriamo nel nostro orto.

E chissà quante volte ci è capitato di venir punti dalle spine delle nostre rose e sentire un incredibile bruciore.

Per quanto possiamo stare attenti, capita sempre di ferire la nostra pelle. E questi tagli possono diventare cicatrici evidenti se esposte al sole.

Come curarci quando ci feriamo? Magari anche dandoci molto sollievo? Ci basterà un solo segreto per avere pelle liscia e curata come mai prima d’ora. Non dovremo far altro che procurarci della achillea.

Graziosissima pianta erbacee dai fiori bianchi, la troviamo facilmente nei prati o vicino ai corsi d’acqua quasi come per incorniciarli.

Leggenda vuole che questa pianta abbia curato anche il valoroso Achille da cui prende appunto il nome.

Ci basterà lavare le sue foglie e schiacciare leggermente, dopo metteremo il composto ottenuto direttamente sulla ferita. Non importa che le foglie siano fresche o secche, ci daranno comunque un grosso aiuto.

Infatti, sentiremo subito una sensazione di benessere e potremo lasciare riposare il composto sulla pelle per qualche ora.

Con questo semplice segreto di bellezza riusciremo a prenderci cura al meglio della nostra pelle.

Ideale anche per un bagno

È utilissima anche se abbiamo passato una lunga giornata sotto il sole o la nostra pelle è irritata in più punti.

In questo caso potremo ricorre ad un bel bagno. Grazie all’acqua calda e ad un po’ di foglie tritate ritroveremo subito una piacevole sensazione di freschezza.

Facciamo un piccolo impacco con l’aiuto di un fazzoletto di stoffa. Questo eviterà che i residui delle foglie si disperdano troppo nella nostra vasca.

È davvero incredibile come la natura ci possa aiutare nella nostra quotidianità. Facciamo tesoro di questo articolo perché ci permetterà adi avere una pelle liscia e curata come mai prima d’ora.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.