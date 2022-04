Questa ricetta è l’ideale per pranzi e cene al volo o in compagnia, ma anche durante una dieta o come antipasto. Si tratta della preparazione del classico rotolo di frittata, ma seguendo tutti i passaggi giusti per non ritrovarci con un ammasso grumoso e pastoso.

Anzi, il risultato sarà un rotolo cremoso, con il formaggio filante e la sapidità del prosciutto. Il tutto preparato velocemente in forno. Insomma, un solo rotolo con ingredienti semplici e gustosi per conquistarli tutti.

Ingredienti

Uova 8;

prosciutto cotto affettato 170 g;

provola 150 g;

pecorino 60 g;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.;

origano q.b.

Un solo rotolo con uova, formaggio e prosciutto per fare contenti grandi e piccoli a pranzo e a cena

Innanzitutto, rompiamo le uova in una ciotola, utilizzando sia albume che tuorlo. Aggiungiamo anche il pecorino grattugiato, sale e pepe. Mescoliamo bene gli ingredienti con una frusta per poi mettere quel tocco in più, l’origano. Quest’erba, infatti, darà quella nota in più a un piatto piuttosto ricco, smorzando il sapore intenso dell’uovo. In alternativa, possiamo anche usare la menta, così da lasciare la bocca ancora più fresca.

Ora oliamo il fondo di una teglia, ricopriamolo poi con della carta da forno e oliamo anch’essa. Versiamo il composto per la frittata direttamente nella teglia foderata e inforniamo. Impostiamo il forno a 180° C in modalità statica, lasciando cuocere per circa 10 minuti.

Una volta pronta la nostra sfoglia di frittata, rovesciamola su un piano coperto con della pellicola trasparente, facendo attenzione a non romperla.

Adesso prendiamo la provola, possibilmente a fette, e disponiamole su tutta la superficie della frittata arrivando sino ai bordi. Copriamo il formaggio con delle fette di prosciutto cotto, che si legherà perfettamente al gusto avvolgente del formaggio.

Arrotoliamo ora la frittata su sé stessa, aiutandoci con la pellicola come se fosse un rotolo di sushi. Chiudiamo stretto il rotolo arricciando la pellicola alle estremità. Se vogliamo avere una frittata più soda, mettiamola in forno per una mezz’ora e poi tagliamola a fette.

Possiamo mangiare le nostre girelle salate anche fredde o riscaldate in forno per goderci il formaggio fuso.

Lettura consigliata

Come aiutare ossa, cuore e cervello cucinando un primo piatto prelibato in pochi minuti