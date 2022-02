Un solo codice per viaggiare in Italo ad un prezzo imperdibile approfittando del 40% di sconto su tutte le tratte

Se abbiamo in programma di organizzare un fine settimana in Italia o siamo alla ricerca di una soluzione per Pasqua, ora è il momento giusto. Mancano pochissimi giorni per avere la possibilità di accedere al 40% di sconto sui treni ad alta velocità Italo. Sono tantissime le città raggiungibili in tutta Italia, grazie alla folta linea di collegamenti della compagnia. Basta inserire un unico codice promozionale per poter visualizzare sin da subito i biglietti al prezzo scontato.

Italo collega l’Italia da Nord a Sud con i treni ad alta velocità. Tantissime rotte disponibili dall’ottimo rapporto qualità prezzo e dai numerosi vantaggi. Fra questi, tempi dimezzati rispetto ai viaggi equivalenti in treni regionali e comodità, grazie alle poltrone reclinabili e ai servizi aggiuntivi in classi superiori. In più, basta un solo codice per viaggiare in Italo a prezzi ancora più vantaggiosi, senza rinunciare ai benefici sopra illustrati.

Occhio alla scadenza

Non manca molto per la fine promozione. Il termine di scadenza è fissato per lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 18. Altro fattore da tenere in considerazione per la disponibilità della tariffa scontata è il numero dei posti riservati dall’offerta. 700.000 disponibili per poter viaggiare sia in classe Smart che Prima.

Come approfittare della promozione e conoscere sin da subito se la tratta desiderata è inclusa? Guardando le tariffe disponibili. Innanzitutto, andiamo sulla pagina ufficiale di Italo ed inseriamo i dati di viaggio, quali stazione di partenza e destinazione, date e numero di passeggeri. Teniamo conto del fatto che questa promozione è valida sui treni Italo in viaggio a partire da venerdì 25 febbraio.

Dopo di che, selezioniamo la soluzione più in linea con le nostre preferenze, quali possano essere orari e classe, e guardiamo i prezzi. Se scontata, avremo la possibilità di poter decidere fra due tariffe ridotte, ossia Low Cost ed eXtra. La seconda è la più conveniente, ma anche quella avente più limiti.

Un solo codice per viaggiare in Italo ad un prezzo imperdibile approfittando del 40% di sconto su tutte le tratte

Il codice da inserire in fase di ricerca e prenotazione per approfittare della promozione è “SORRISO”. Ricordiamo a tal proposito che questa offerta non è cumulabile con altre, come indicato nelle condizioni.

