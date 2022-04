Un sogno quest’isola italiana Capitale della Cultura 2022 abbracciata da acqua cristallina e indimenticabili panorami struggenti dove vivere un’avventura primaverile low cost

L’Italia e le sue meraviglie continuano a incantare il Mondo. Non c’è angolo della Penisola che non faccia nascere lo stupore nel viso del visitatore. Da Sud a Nord, passando per le alte montagne e le verdi colline, incontrando laghi di rara bellezza e coste luminose, città d’arte e borghi nascosti.

Anche per noi italiani, il Bel Paese è un terreno fertile di scoperta e di avventura. Ecco perché è perfetto per trascorrere un weekend o qualche giorno all’insegna del relax, ma anche del turismo culturale. In particolare, ogni anno il Ministero dei Beni Culturali insignisce un luogo del premio Capitale della Cultura. Nel 2022 è toccato a una terra molto speciale, totalmente circondata dal mare.

È un sogno quest’isola italiana Capitale della Cultura 2022, capace di una bellezza rara. Chiunque la visiti per qualche giorno ne resta completamente affascinato. Ecco perché negli anni molti registi e scrittori l’hanno scelta come set per film e romanzi e come rifugio. Tra panorami commoventi, sapori antichi e genuini, profumo di mare, immaginiamo di avere 48 ore per visitare questo tesoro del Golfo di Napoli.

Un’isola e un borgo multicolore

Procida si trova nel cuore del Golfo di Napoli, la più piccola dell’arcipelago costituito da Ischia, Vivara e Capri. All’arrivo con l’imbarcazione (un’ora di traghetto e mezz’ora con aliscafo), ad accogliere il visitatore è la sorprendente vista del piccolo borgo costituito da piccole e colorate case di pescatori.

Ma questo agglomerato di casette colorate e di barche non è la sola cosa che ha fatto innamorare attori, scrittori e registi. Procida, infatti, è stata location di capolavori come Il Postino con Troisi, il Talento di Mr. Ripley con Matt Damon e del libro L’isola di Arturo di Elsa Morante. Ciò che colpisce del luogo è la sua natura rigogliosa che si sposa perfettamente con gli insediamenti dell’uomo.

Il Museo del Mare racconta questa unione partendo dalla tradizione marinara dell’isola. Ancora, un altro pezzo di storia è rappresentato dalla Terra Murata, una fortificazione medievale a picco sulla scogliera. Da qui il Golfo di Napoli appare in tutta la sua bellezza.

Procida invita a passeggiare per le sue strade e per i suoi sentieri, regalando scorci di sole, terra e mare quasi surreali. Per chi ama il relax, basterà godersi il pesce fresco al porto, magari al tramonto. Mentre gli sportivi potranno far visita ai fondali marini, attraversare il ponte di Vivara (il più lungo al Mondo) o circumnavigare l’isola a piedi. Immancabile una visita a Solchiaro, la punta meridionale dell’isola. In occasione del premio come Capitale della Cultura, Procida accoglie 100 artisti provenienti da tutta Europa con tema il mito del mare nei secoli.

