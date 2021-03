Spazio ridotto e pollice verde di solito non vanno d’accordo… Questa affermazione non è sempre vera, anzi. Sfatiamo un mito!

Oggi presenteremo un sistema incredibile per coltivare le patate senza occupare troppo spazio. Senza bisogno di avere un enorme appezzamento di terra, è infatti possibile coltivare delle gustose patate. Basta avere a disposizione un sacco di juta. Vediamo come si fa.

Occorrente

Ecco cosa serve:

sacco di iuta;

qualche patata germogliata (meglio patate piccole, se troppo grandi ridurle a tocchi);

terriccio.

Procedimento

Vediamo ora come procedere.

Aprire bene il sacco ed arrotolarlo lungo i bordi. Quindi riempirlo fino a metà con del terriccio fertile. Sistemare le patate germogliate ben distanziate tra loro, e ricoprire con altro terriccio.

Annaffiare e riporre il sacco in un luogo buio. Allo spuntare dei primi germogli, spostare il sacco in una zona ben illuminata e annaffiare abbondantemente con una certa regolarità.

Quando i germogli saranno cresciuti di 15 cm circa, aggiungere terriccio e continuare in questa maniera fino al totale riempimento del sacco.

Rovesciare il sacco per raccogliere le patate solo quando le foglie sono secche o appassite. In genere, tra la messa a dimora e il momento del raccolto passano circa 4 mesi.

Il periodo migliore

Il periodo più adatto per impiantare questo tipo di coltivazione va dalla fine dell’inverno a tutta la primavera.

Alternative al sacco

Questo metodo si chiama “in sacco”, ma non è obbligatorio utilizzare il sacco. In alternativa, vanno benissimo anche i bidoni in plastica con fori di drenaggio sul fondo, dei vasi abbastanza grandi (anch’essi forati) e grosse borse della spesa, di quelle riutilizzabili che sono molto resistenti.

Consiglio

Quello “nel sacco” è un sistema incredibile per coltivare le patate senza occupare troppo spazio. Si può utilizzare in cortile, per avere una piccola produzione di patate non troppo ingombrante, ma anche sul balcone o il terrazzo di un semplice appartamento.

In maniera semplice e assolutamente poco impegnativa, si possono avere a disposizione patate naturali e prive di pesticidi.