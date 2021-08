Sappiamo bene quanto le vitamine siano fondamentali per il nostro corpo. Assumerne di tutti i tipi ci permette non solo di rimanere in salute ma anche di avere energie a sufficienza per affrontare le giornate. In questo caso, vogliamo focalizzarci sulla vitamina C, fondamentale per il benessere del nostro organismo. Si tratta di una sostanza ricavabile unicamente dall’alimentazione. Quando non seguiamo alcuni criteri specifici, il nostro corpo ce lo fa notare.

Un sintomo spesso ignorato può indicare una grave carenza di questa vitamina

Come abbiamo dedotto, dunque, la vitamina C è fondamentale per il nostro corpo. Non c’è altro modo se non quello di ricavarla da specifici cibi. Quando ciò non accade, il nostro organismo invia dei segnali per farci rendere conto della situazione. In questo studio, i ricercatori dell’University of Arkansas for Medical Sciences, descrivono alcuni sintomi che potrebbero derivare dalla carenza di vitamina C.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Soprattutto, abbiamo la possibilità di vederne uno chiaramente espresso, legato in questo caso a una categoria nello specifico. Cerchiamo di capire più nel dettaglio di cosa si tratta e cosa possiamo fare a riguardo se dovessimo rivederci nella descrizione.

Ecco il segnale che ci invia il corpo

Nella ricerca appena indicata, si spiegano esattamente i vari sintomi della carenza di questa vitamina, fondamentale per il nostro benessere. E, come è facile notare, indica anche un sintomo che riguarda una categoria ben precisa, che è quella dei bambini.

Infatti, in questo caso, uno dei campanelli d’allarme è rappresentato dalla mancanza di appetito. Molti, per esempio, in questo periodo collegano l’inappetenza al caldo ed è sicuramente legata a questo in alcuni casi. Ma in altri, quando è accompagnata da diversi sintomi specifici, bisogna prestare un occhio in più. Quindi guardiamo bene un sintomo spesso ignorato indica in realtà una grave carenza di questa vitamina.

Approfondimento

Basta un piatto di questo delizioso cibo per ricaricarci di vitamina D e Omega 3