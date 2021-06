Con l’arrivo dell’estate tutti temiamo di ritrovarci con la cosiddetta abbronzatura da muratore. Le braccia sono abbronzate mentre le spalle sono rimasta bianche. E che dire invece dei segni delle bretelle del costume o della canottiera?

Possiamo risolvere il problema indossando abiti a maniche lunghe del giusto tessuto. Come spiegato in un precedente articolo, non è necessario denudarsi per restare al fresco! Giustamente, però, molti di noi non vedono l’ora di indossare capi estivi con maniche, pantaloni e gonne corte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un semplicissimo trucco per ottenere un’abbronzatura uniforme anche senza fare le lampade

Ovviamente questo trucco non permette di ottenere un’abbronzatura anche dove “non batte il sole”. Adottando qualche buona abitudine potremo però dire addio all’abbronzatura da muratore o al segno delle bretelle. Il trucco sta nella varietà! Solitamente, in estate, finiamo con l’indossare sempre gli stessi capi che tanto amiamo.

Questi, però, finiscono col lasciarci un solo tipo di abbronzatura. Cambiando ogni giorno il tipo di capo indossato, invece, esporremo diverse aree della pelle al sole. Possiamo ad esempio alternare tra canottiere e t-shirt. Attenzione però, anche in questo caso è meglio non usare solo due capi. Scegliendo t-shirt con maniche di lunghezza diversa e canottiere con spalline di spessore diverso renderemo l’abbronzatura più uniforme. Ma non solo, quello metodo ha anche altri vantaggi.

Sollievo per la pelle

Ecco svelato un semplicissimo trucco per ottenere un’abbronzatura uniforme anche senza fare le lampade, ma ci sono anche altri vantaggi. Lo sappiamo bene, in estate il rischio di scottature è sempre dietro l’angolo. Alcune aree del nostro corpo, come le spalle o il décolleté, sono spesso molto esposte al sole.

Alternando tra canottiere e t-shirt e abiti diversi daremo alla nostra pelle un po’ di tregua. Certo, non bisogna mai dimenticare di indossare la crema solare. È però anche importante non esporre sempre le stesse aree della pelle al sole.