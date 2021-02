Dieta non vuol dire affatto cibi insipidi e senza gusto. Sicuramente il riso è un alimento molto gettonato in questi casi, ma con questa ricetta possiamo dimenticarci i tristi risotti in bianco. Scopriamo come preparare un semplicissimo risotto speziato adatta anche per chi è a dieta. Il risultato sarà davvero un primo piatto il cui profumo e sapore intenso ci stupirà. Il suo segreto sta nella curiosa combinazione di due spezie simili ma molto diverse: il curry e la curcuma.

Ingredienti per fare il risotto curry e curcuma

250g di riso;

1 cucchiaio di curry;

1 cucchiaio di curcuma;

½ cipolla;

brodo vegetale o di carne q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

burro q.b.;

parmigiano grattugiato q.b..

Ovviamente per un risultato ancora più light possiamo sostituire il brodo con della semplice acqua. Inoltre possiamo anche evitare di mettere il burro e il parmigiano.

Preparazione

Prepariamo un semplicissimo risotto speziato adatto anche per chi è a dieta. Per prima cosa in una pentola sul fuoco portiamo a bollore il brodo (o l’acqua). Nel frattempo tritiamo finemente la cipolla. In un’altra padella antiaderente capiente versiamo un filo di olio e facciamo soffriggere la cipolla tritata. Quando questa sarà bella dorata aggiungiamo il riso e facciamolo tostare per qualche momento. A questo punto versiamo un mestolo abbondante di brodo. Aggiungiamo il brodo poco per volta quando il riso si asciuga troppo, ricordandoci di mescolare frequentemente. Lasciamo cuocere per il tempo necessario (solitamente 20 minuti). Prima di terminare la cottura aggiustiamo di sale e di pepe. Quando il riso è pronto aggiungiamo anche il curry e la curcuma e mescoliamo tutto bene assieme. Spegniamo quindi il fuoco. Infine uniamo anche una noce di burro e un pugno di parmigiano e giriamo velocemente per far mantecare.

Il risotto curry e curcuma è pronto! Serviamolo in tavola bello fumante e godiamoci il favoloso incontro di queste due spezie così saporite.