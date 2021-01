Per molte persone i dolori mestruali sono un problema che si ripropone ogni mese. Se i dolori sono molto forti consigliamo di ricorrere ad uno specialista, ma se questi sono di lieve entità possiamo ricorrere a semplici rimedi. Ne esistono molti, da quelli farmacologici a quelli naturali.

Una buona idea può essere porre la borsa dell’acqua calda sulla pancia per lenire il dolore.

Oggi vogliamo parlare di un semplicissimo rimedio ai dolori mestruali 100% naturale e realizzabile a casa in maniera molto semplice. Si tratta dell’oleolito di camomilla. Gli unici ingredienti necessari per realizzare questo prodotto sono camomilla e olio extra vergine di oliva, oppure olio di mandorle dolci.

Come realizzare l’oleolito di camomilla

Per realizzare l’oleolito di camomilla dobbiamo seguire lo stesso procedimento che abbiamo seguito per l’oleolito di rosa canina, consigliato come antirughe e per le smagliature.

Dovremo mettere a macerare 100 grammi di fiori di camomilla in mezzo litro dell’olio prescelto. Possiamo lasciare a macerare per 25-30 giorni in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce diretta. I fiori di camomilla rilasceranno le sostanze fitoterapiche di cui sono ricchi.

Una volta che l’olio sarà pronto potremo filtrarlo con carta filtro e metterlo in un flacone di vetro e conservarlo in luogo fresco. Una volta realizzato è bene consumarlo per massimo un anno, massimo un anno e mezzo.

Potremo poi applicare l’olio sul ventre e sulle zone doloranti con un massaggio. L’olio si assorbe facilmente ed ha un forte profumo di camomilla.

Avremo realizzato un semplicissimo rimedio ai dolori mestruali 100% naturale con un’azione antinfiammatoria, lenitiva ed idratante. Adatto anche alle pelli più delicate, si può utilizzare per lenire le irritazioni e gli arrossamenti. Adatto nel caso di secchezza e dolori, dà il suo meglio nel caso di dolori mestruali, grazie alle proprietà lenitive della camomilla.

Nonostante sia un prodotto 100% naturale raccomandiamo di assicurarsi che non ci siano allergie all’olio o alla camomilla stessa, per evitare spiacevoli problemi.