Oggi proviamo a lanciarci nella ricetta di un dolce. Sappiamo che solitamente i prodotti di pasticceria sono complicati da cucinare, ma questo richiede step piuttosto semplici.

Inoltre, gli ingredienti sono pochi e molto facili da reperire ovunque. Andiamo a conoscere un semplicissimo ma eccezionale dolce per far venire l’acquolina in bocca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Scopriamo come preparare una torta al cioccolato bianco davvero fantastica. Ecco gli ingredienti necessari:

200 grammi di cioccolato bianco tagliato a pezzetti;

300 millilitri di panna;

300 grammi di burro;

225 grammi di farina;

2 cucchiai di zucchero;

1 tuorlo d’uovo.

Come anticipato, gli ingredienti sono pochi e facili da trovare. Una volta che ce li siamo procurati, possiamo iniziare la preparazione.

Un semplicissimo ma eccezionale dolce per far venire l’acquolina in bocca a tutti

Per fare la base della torta, mescoliamo la farina, metà del burro e lo zucchero, fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo il tuorlo d’uovo e un cucchiaio di acqua fredda. Continuiamo a mescolare fino a quando il composto non è ben unito.

Ora mettiamolo su della carta da forno, dandogli una forma il più rotonda possibile. Copriamo con una pellicola e mettiamo in frigo per 20 minuti a riposare.

Tiriamo il composto fuori dal frigo e mettiamolo su una teglia da crostata profonda 2 centimetri e mezzo. Assicuriamoci che la pasta aderisca bene alla teglia. Mettiamo di nuovo in frigo per 20 minuti.

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Mettiamoci dentro la teglia a cuocere per 20 minuti. Quando la pasta è leggermente dorata, rimuoviamola. Mettiamola da parte così che raffreddi bene.

Ora passiamo alla preparazione del cioccolato. Riduciamo la temperatura del forno a 140 gradi. Mettiamo il cioccolato in una teglia poco profonda, ben diffuso su tutta la superficie. Mettiamolo in forno e cuociamolo per 25 minuti, fino a quando diventa color caramello.

Tiriamo fuori, aggiungiamo la panna e mescoliamo fino a quando non abbiamo combinato bene gli ingredienti. Cuociamo di nuovo in forno per altri 10-15 minuti. Tiriamo fuori e aggiungiamo il burro.

Ora versiamo il composto di cioccolato sulla base della torta. Mettiamo in frigo per 3-4 ore, fino a quando il cioccolato non si sarà rappreso. Poi, togliamo dal frigo e la nostra torta è pronta.

Questa ricetta sicuramente farà la gioia di tutti coloro che la proveranno.

Chi invece vuole lanciarsi in un dolce molto famoso, potrebbe voler conoscere il tiramisù davvero cremoso, soffice e dolce al punto giusto che conquista anche i palati più esigenti.