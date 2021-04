Con le pulizie pasquali e la risistemazione degli indumenti, possiamo far entrare tutto nell’armadio con un semplice trucchetto. Quando lo spazio manca non è necessario acquistare un nuovo armadio ma ecco un semplicissimo e geniale espediente che permette di far entrare nell’armadio il doppio degli abiti.

Gli armadi più adatti a creare spazio

Quando si hanno molti abiti da sistemare e poco spazio a disposizione come si può fare per far entrare nell’armadio tutti i capi? Questo è un bell’interrogativo che spesso spinge le persone addirittura a sostituire il vecchio armadio per comprarne uno più moderno e di più grandi dimensioni. Oppure a trovare delle soluzioni alternative che spesso prevedono l’acquisto di una cassa dove sistemare i panni in avanzo. Eppure vediamo se un sistema diverso di sistemare i panni nell’armadio non possa aiutarci a recuperare spazio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come piegare gli abiti per ridurre gli spazi

Recuperare spazio richiede qualche piccolo segreto. Partiamo della biancheria che verrà sistemata in piccole scatole, da mettere una vicino all’altra. Semmai possiamo anche etichettarle così da trovarle subito. Nel cassetto il disordine di mutandine, calzini e reggiseni spesso messi alla rinfusa, fa occupare molto spazio.

Per quanto riguarda le magliette, i pullover, camicie e tutti i capi simili, possiamo procedere con una tecnica che si usa in Giappone. Come si fa in generale anche in Italia si piega la maglietta creando un lungo rettangolo, dopo aver girato le maniche all’interno. Poi si piega a metà e ancora a metà per ridurre lo spazio. È possibile piegare anche per terzi piuttosto che per la metà.

Appendere gli abiti. Un semplicissimo espediente che permette di far entrare nell’armadio il doppio degli abiti

Appendere per recuperare spazio è certamente la tecnica più difficile perché richiede un espediente geniale. All’appendiabito in genere riusciamo a sistemare una camicia e un pantalone se provvista della barra apposita. Infiliamo un semplice anello in acciaio come quelli dei portachiavi, alla testa in metallo che si appende alla barra dell’armadio. A questo anello possiamo infilare un’altra gruccia dove appendere altri capi d’abbigliamento.

Ecco dunque un semplicissimo e geniale espediente che permette di far entrare nell’armadio il doppio degli abiti.

Qui, invece, qualche utile erba da mettere nei cassetti, ottima per gli indumenti e la biancheria.