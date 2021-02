Un semplicissimo capolavoro dal cuore di formaggio per tutta la famiglia

Oggi andiamo alla scoperta di un piatto tipico della Valtellina: gli sciatt. Si tratta di gustosissime frittelle al formaggio che si preparano in pochi passi. Sono originarie del paese chiamato Ponte in Valtellina, ma successivamente si sono diffuse in tutta la valle.

Prima di spiegare la ricetta, una curiosità: gli sciatt in dialetto sono letteralmente i “rospi”. Tuttavia, non c’è alcun legame tra l’animale ed il cibo.

E ora, ecco la ricetta del semplicissimo capolavoro dal cuore di formaggio per tutta la famiglia.

Ingredienti

Per preparare sciatt per quattro persone, si usano questi ingredienti:

200 grammi di farina di grano tenero;

300 grammi di farina di grano saraceno;

300 grammi di formaggio Casera non stagionato;

270 millilitri di acqua frizzante, oppure un bicchierino di birra chiara;

un cucchiaino di bicarbonato di sodio;

Olio di semi;

sale q.b.

Preparazione

Si inizia mettendo in una ciotola le due farine e mescolando. Subito dopo si aggiunge il bicarbonato e si continua a mescolare.

A questo punto, si aggiunge l’acqua frizzante, ma sarebbe ancora meglio la birra. Essa infatti conferisce una migliore lievitazione ai nostri sciatt. Si mescola bene e si aggiunge il sale. Si ottiene così una pastella da mettere a riposo in frigorifero, per mezz’ora circa. Sfruttiamo questo tempo per tagliare a cubetti di un centimetro il Casera. Passati i trenta minuti, rovesciamo i cubetti dentro la pastella e mescoliamo.

Ora si può friggere: scaldiamo l’olio in una padella con bordi alti. Quando è bollente, prendiamo la pastella, facciamone delle palline ed immergiamole. Dopo circa venti secondi gli sciatt dovrebbero dovrebbero essere abbastanza dorati. Tiriamoli fuori ed essi sono pronti ad essere serviti.

Alternative

A volte, gli sciatt sono accompagnati da cicoria, oppure da verdure simili. Inoltre, alcuni per conferire maggiore gusto aggiungono della grappa all’impasto, nello stesso momento in cui si aggiunge l’acqua o la birra. Per cui possiamo tarare un po’ la ricetta come preferiamo.

Conosciamo ora come realizzare un semplicissimo capolavoro dal cuore di formaggio per tutta la famiglia. Non resta che metterci ai fornelli.