Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le uova sono sicuramente tra i cibi più presenti nelle case degli italiani. E, soprattutto, si tratta di un alimento sano, proteico e che dona un’infinità di energie. Inoltre, l’aspetto meraviglioso delle uova è che si prestano a tantissime ricette. Perciò, si può sperimentare e creare sempre nuovi piatti per stupire amici e famiglia. Oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre una ricetta davvero speciale, che ha proprio come protagoniste le uova. Si tratta di un piatto tipico dell’Umbria, che non potrà che lasciare tutti di stucco. E dunque, ecco come un semplice uovo può diventare un piatto gourmet con questa ricetta.

Gli ingredienti necessari per cucinare questa pietanza

Se si sta preparando la cena per 4 persone, ecco tutti gli ingredienti che serviranno per realizzare le uova in cocotte:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

4 uova;

32 gr di parmigiano;

tartufo bianco a piacere;

32 gr di panna;

sale;

pepe.

E ora, ecco tutti i passaggi da seguire.

Per realizzare le gustosissime uova in cocotte, ecco quali sono i passaggi necessari

Per prima cosa, bisognerà rompere le uova, separando gli albumi dai tuorli. Questi ultimi, poi, andranno messi ognuno in una cocotte, mentre gli albumi andranno uniti in una bacinella. Ora, basterà montare i bianchi d’uovo, aiutandosi anche con una frusta elettrica per facilitare il lavoro. Quando la schiuma sarà morbida, sarà il momento di aggiungere la panna, il sale e il pepe. Quando la crema sarà abbastanza densa, allora andrà versata in ognuna delle cocotte. Dopo aver aggiunto il parmigiano, bisognerà infornare il tutto a 200°C per circa 6 minuti. Quando sarà trascorso il tempo necessario, basterà spargere il tartufo su ogni uovo. E questo piatto favoloso sarà pronto per essere servito! Un semplice uovo può diventare un piatto gourmet con questa ricetta e tutti rimarranno stupiti.

Approfondimento

Ecco perché tutti stanno utilizzando questa tecnica innovativa per cuocere le uova